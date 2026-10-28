La Región de Murcia se vuelca en mensajes de apoyo a los afectados por el accidente de Urda (Toledo)

El Consejo Social de la Ciudad de Murcia guarda un minuto de silencio - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios ayuntamientos de la Región de Murcia han expresado su apoyo y su pésame a las víctimas y los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha trasladado en nombre de la ciudad su "más sentido pésame" a las familias y seres queridos de las víctimas, así como su "apoyo" a todas las personas afectadas. Asimismo, ha expresado su reconocimiento y agradecimiento a los servicios de emergencia y a los profesionales que trabajan en la zona.

Desde Cartagena, Noelia Arroyo ha afirmado que los cartageneros siguen "sobrecogidos y con preocupación" las noticias. Asimismo, ha enviado su "apoyo" a las víctimas, a sus familias y a los servicios de emergencia que trabajan en la zona. Por su parte, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, quien, en nombre de todos los lorquinos, ha trasladado su "apoyo y solidaridad".

El Ayuntamiento de Los Alcázares han afirmado que siguen las noticias sobre el accidente "con el corazón encogido". El Consistorio ha enviado su "más sentido pésame" a víctimas y familiares y su "cariño, apoyo y solidaridad" a los afectados.

Otros municipios como Caravaca de la Cruz, Fuente Álamo, San Pedro del Pinatar o Blanca también han enviado su pésame a las familias de los fallecidos y su apoyo a las víctimas.

APOYO DESDE LAS UNIVERSIDADES

Por su parte, la Universidad de Murcia (UMU) ha trasladado sus condolencias a los familiares de los fallecidos y su "cariño y solidaridad" con los afectados, así como su deseo de "una pronta recuperación" de los heridos.

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) también ha expresado su "apoyo y solidaridad" con todas las víctimas y familiares. "Nuestros pensamientos están también con el resto de personas afectadas por esta tragedia y con los equipos que trabajan en las labores de rescate", han manifestado.