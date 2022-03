La Región pide al Gobierno central "decisiones inmediatas" para frenar la subida de los carburantes y la energía

MURCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha solicitado este lunes al Gobierno central que adopte "decisiones urgentes e inmediatas" para frenar la subida de precios de los carburantes y la energía, que han experimentado incrementos de hasta el 50 por ciento en el caso de los primeros y del 80 por ciento en el caso de la factura de la luz, informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, ha hecho esta petición en la reunión de la Conferencia Sectorial del Plan de Respuesta a la Guerra de Ucrania, convocada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y en la que también participaron la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Durante el encuentro, el titular de Hacienda de la Región de Murcia ha trasladado a las ministras la "preocupación" del Gobierno regional "por una situación que corre el riesgo de hacerse insostenible. Tenemos que actuar de manera coordinada y urgente porque es lo que nos están exigiendo los ciudadanos. Hemos ofrecido nuestro total apoyo y colaboración ante esta economía de guerra, y el gobierno regional va a hacer todos los esfuerzos a su alcance para minimizar el impacto de esta crisis", ha manifestado.

Marín ha señalado que el Ejecutivo autonómico trabaja desde hace días en un plan de choque económico y social transversal en el que están implicadas todas las áreas de gobierno. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a los ciudadanos de la Región, pero las comunidades tenemos poco margen de actuación sobre las causas de esta escalada de precios que, no lo olvidemos, en el caso de la energía es muy anterior a la invasión de Ucrania", ha añadido.

En este sentido, la Región de Murcia ha coincidido con la mayoría de las comunidades autónomas en volver a exigir al Gobierno central "decisiones concretas y urgentes", como la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos o que se aplique el IVA superreducido a los carburantes, el gas y la electricidad.

"Todos los países europeos están tomando medidas para proteger a sus ciudadanos, mientras que en España estamos asistiendo a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. Ha pasado ya más de una semana de la Conferencia de Presidentes, donde Sánchez anunció medidas para frenar esta crisis, pero lo cierto es que no se ha hecho nada y cada día que pasa es una losa para nuestras familias, para los trabajadores, para los autónomos o para las pymes", ha lamentado el titular de Hacienda.

Además de pedir actuaciones para reducir el coste de los carburantes, el gas y la electricidad, el Gobierno regional propuso otra batería de medidas como la reducción del IVA para productos básicos; la creación de un fondo extraordinario de ayuda para aquellos sectores más castigados como el transporte o la agricultura; la reducción de aranceles; la suspensión de las reglas fiscales o la incorporación de deducciones fiscales en el IRPF para compensar el mayor coste energético a las familias.

Durante el encuentro, el titular de Hacienda ha insistido también en la necesidad de replantear los objetivos de los fondos europeos Next Generation. "El mundo de hoy no es el mismo que hace tres semanas, y por eso no podemos mirarlo con los mismos ojos de hace tres semanas. La invasión rusa de Ucrania está haciendo saltar las costuras de la reactivación en la que estábamos inmersos y tal vez sea el momento de replantearnos el camino que nos habíamos trazado para adaptarlo a los nuevos retos a los que nos enfrentamos", ha concluido.