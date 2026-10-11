La Región pone a prueba la protección de infraestructuras críticas con simulaciones de ciberataques

Reunión de trabajo del proyecto europeo 'Resilmesh' - CARM

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia pone a prueba la protección de infraestructuras críticas mediante simulaciones de ciberataques desarrolladas en el marco de un proyecto europeo destinado a mejorar la detección, el análisis y la respuesta ante amenazas digitales. Estos trabajos permiten evaluar el comportamiento de nuevas herramientas de ciberseguridad frente a situaciones cada vez más próximas a ataques reales.

Las actuaciones forman parte de 'Resilmesh', una iniciativa europea en la que la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital participa desde 2023 a través de la Dirección General de Transformación Digital.

La Comunidad cuenta para su desarrollo con el apoyo de la Fundación Integra y trabaja junto a la Universidad de Murcia (UMU) y otras entidades europeas especializadas. Durante esta última fase, la Región ha completado el despliegue de la arquitectura tecnológica y la configuración de los diferentes componentes desarrollados para recrear ataques informáticos avanzados en entornos controlados.

Estas simulaciones permiten comprobar el comportamiento de las soluciones ante situaciones cada vez más próximas a escenarios reales, medir su capacidad para detectar posibles riesgos y evaluar la respuesta ante un incidente de ciberseguridad.

El director general de Transformación Digital, Javier Martínez, destacó que "estas pruebas nos permiten comprobar cómo responden los sistemas ante situaciones complejas, identificar puntos de mejora y seguir avanzando en la protección de las infraestructuras digitales frente a ataques cada vez más sofisticados".

Una vez completadas las simulaciones, los equipos de la Comunidad y de la UMU trabajan en la recopilación y análisis de las métricas, indicadores y resultados obtenidos. Esta información permitirá evaluar el funcionamiento de las soluciones desarrolladas y formará parte de las conclusiones finales.

'Resilmesh' incorpora, entre otras tecnologías, algoritmos basados en Inteligencia Artificial para mejorar la detección temprana de ataques, identificar riesgos y aumentar la capacidad de respuesta de las infraestructuras críticas.

Martínez señaló que "los ciberataques evolucionan constantemente y tenemos que estar preparados para anticiparnos y responder. Esta iniciativa nos permite trabajar junto a especialistas europeos en ciberseguridad e Inteligencia Artificial y trasladar ese conocimiento a la Región de Murcia".

FASE FINAL DEL PROYECTO

La pasada semana, los integrantes del consorcio se reunieron en Brno (República Checa), en el que fue el último encuentro presencial antes de la finalización de 'Resilmesh'. La reunión sirvió para revisar los resultados de los distintos proyectos pilotos y coordinar los últimos trabajos y la documentación que se presentará a la Comisión Europea.

La iniciativa afronta ahora su fase final tras tres años de trabajo y una inversión de siete millones de euros financiada por la Unión Europea, a través del programa Horizonte Europa.

El consorcio internacional está integrado por 14 entidades bajo la coordinación de la Universidad Tecnológica de Shannon, en Irlanda. Además de España, forman parte organizaciones de Irlanda, Austria, República Checa, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido.