La Región protagoniza uno de los 8 episodios de la 1º temporada de 'Spain with Michael Portillo'

Imagen del episodio de la Región de Murcia en la serie 'Spain with Michael Portillo'. - CARM

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia es uno de los territorios nacionales que protagonizan uno de los ocho capítulos de la primera temporada de la serie documental de viajes 'Spain with Michael Portillo' del canal británico Channel 5, que contó con la colaboración de la Región de Murcia Film Commissión de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes para su rodaje.

Fue durante el verano de 2025 cuando la productora Curve Media contactó con la Film Commission para gestionar la grabación de uno de los capítulos del proyecto del periodista y expolítico británico Michael Portillo, en el que explora la cultura, la historia y los rincones ocultos de España.

En un trabajo coordinado con las film offices de Cartagena, Murcia y San Pedro del Pinatar, se facilitaron localizaciones y permisos de rodaje a la productora, que desarrolló su trabajo durante una semana en la Región. En concreto, Michael Portillo y su equipo grabaron en distintas localizaciones, como el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, el Teatro Romano de Cartagena o La Alberca.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, indicó que "durante todo el año estamos recibiendo y gestionando en la Región de Murcia Film Commission consultas y solicitudes de productoras y localizadores nacionales e internacionales. A todas ellas les damos un trato personalizado y eficaz en colaboración con las film offices locales y en muchas ocasiones las consultas culminan en rodajes que muestran nuestro territorio en todo el mundo".

La serie 'Spain with Michael Portillo' fue estrenada este año en Channel 5, canal de televisión generalista privado del Reino Unido, que también la ofrece en su plataforma de streaming. Asimismo, también se puede ver en Apple TV o en el servicio de streaming internacional de la cadena australiana SBS On Demand.

Los ocho capítulos de la primera temporada están dedicados, además de a la Región de Murcia, a Cataluña, al Principiado de Asturias, al País Vasco, a la Comunidad Valenciana, a Andalucía y dos de ellos a las islas Baleares. Channel 5 ya ha encargado a Curve Media la segunda temporada de la serie, que se está rodando en la actualidad.