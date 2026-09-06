La Región registra un 19% menos de detenidos por tráfico de drogas en 2025, aunque repuntan las denuncias

Archivo - Parte de las plantas de marihuana incautadas en el marco de una operación desarrollada en el barrio de Los Mateos, en Cartagena (Murcia), que incluyó registros en cinco inmuebles - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ---Policía Nacional y Guardia Civil--- junto a los efectivos de Vigilancia Aduanera practicaron un total de 949 detenciones por delitos vinculados al tráfico de drogas en la Región de Murcia en 2025, lo que representa un descenso del 19,2% en comparación con los 1.175 arrestos registrados en el ejercicio anterior.

Así se desprende del balance provisional elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, y recogido esta semana por el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM).

La cifra total de detenidos durante el pasado ejercicio presenta una tendencia a la baja tras cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) por encima del millar de personas arrestadas por este tipo de infracciones penales en la comunidad autónoma.

A pesar del descenso de detenidos, el volumen de denuncias ascendió a 12.228 en el territorio regional, lo que representa un repunte del 26,4% respecto a las 9.671 denuncias contabilizadas a lo largo de 2024.

En lo relativo a las aprehensiones de sustancias estupefacientes, los decomisos de cocaína alcanzaron los 107.786 gramos requisados durante 2025, lo que supone multiplicar por casi cinco el volumen interceptado un año antes, cuando la cifra se situó en 22.105 gramos.

Asimismo, la intervención de drogas de síntesis como el MDMA (éxtasis) mostró una acusada subida al pasar de las 1.288 unidades intervenidas en 2024 a un total de 129.180 unidades en el pasado ejercicio.

También se aprehendieron 8.025 gramos de la mezcla sintética conocida como tusi (ketamina y MDMA), frente a los 106 gramos del año precedente.

Por su parte, el mercado ilícito de derivados del cannabis mostró un comportamiento desigual en sus distintas presentaciones. Por un lado, las incautaciones de hachís sufrieron una reducción al pasar de 9.699.581 gramos interceptados en 2024 a 1.147.608 en 2025.

En el caso de la marihuana, el volumen confiscado se mantuvo estable con un leve descenso, al situarse en 2.362.067 gramos --frente a los 2.468.486 del periodo anterior--, si bien el número de plantas de cannabis aprehendidas aumentó hasta las 67.469 unidades, superando las 52.150 registradas en 2024.

AUMENTO DE ANSIOLÍTICOS DECOMISADOS

Por otra parte, los datos del Ministerio del Interior reflejan un incremento en las aprehensiones de determinados psicofármacos y sustancias líquidas de síntesis.

En concreto, las intervenciones de Clonazepam (Rivotril) aumentaron hasta las 6.966 unidades en 2025 --frente a las 899 del año anterior-- y las de Alprazolam (Trankimacin) subieron a 1.081 unidades (332 en 2024), al tiempo que el decomiso de GHB (éxtasis líquido) subió a 2.411 mililitros (frente a 374 ml).

En el ámbito de los opiáceos, las intervenciones de heroína sufrieron una ligera bajada al contabilizarse 874 gramos requisados, en comparación con los 1.120 gramos interceptados en el balance del ejercicio previo.