La Región supera por primera vez el 100% de su índice de envejecimiento, aunque continúa como la CCAA más 'joven'

MURCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia, que hasta 2024 presentaba una mayor proporción de personas jóvenes que de mayores, se ha alineado en 2025 con la tendencia demográfica nacional y ha superado por primera vez el 100% en su índice de envejecimiento (102,7%) al contabilizar casi 103 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16.

Así lo ha relevado el análisis 'Envejecimiento y edadismo laboral', del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, que desvela que la cifra ha experimentado un crecimiento de 4,6 puntos porcentuales con respecto a 2024 (98,1%), siendo este el mayor crecimiento registrado en toda la serie histórica.

No obstante, Región de Murcia continúa siendo la región más joven de España, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y presenta un nivel de envejecimiento inferior al nacional, donde la cifra asciende al 148% --148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16--.

El índice actual de envejecimiento contrasta con la de principios de siglo, ya que en el año 2000 la comunidad autónoma presentaba un índice del 73,6%. Desde entonces, y salvo un periodo de contención en la primera década, este dato no ha dejado de crecer hasta hacerse especialmente acusado en los últimos años.

Así, 2025 es el primer ejercicio en el que supera el 100% en su índice de envejecimiento, de forma muy tardía con respecto al resto del país, cuando este fenómeno se produjo en el año 2000.

En España, el incremento ha sido de 5,7 puntos porcentuales, alcanzando un nuevo máximo histórico de envejecimiento, del 148%, de manera que ya se contabilizan 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, según el Instituto Nacional de Estadítica (INE).

Por comunidades autónomas, vuelve a liderar el ranking de envejecimiento el Principado de Asturias, con un índice de envejecimiento del 265,3% --265 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16--, seguida de Galicia (231,6%) y Castilla y León (230,7%). Estas tres comunidades ya presentan más del doble de población mayor 64 años que menor de 16 años.

En el otro extremo, las ciudades autónomas de Ceuta (74,5%) y Melilla (60,4%) son las únicas que resisten con índices aún por debajo de 100%, registrando una mayor proporción de jóvenes.

Por otra parte, y según el análisis 'Relevo generacional y talento sénior' desarrollado por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco el pasado verano, en la Región de Murcia un total de 181.707 personas entre 6 y 15 años alcanzarán la edad legal para incorporarse al mercado laboral en la próxima década.

Si se aplica la tasa de actividad del 43,2% registrada en la última Encuesta de Población Activa (EPA) para los menores de 25 años, solo 78.497 de estos jóvenes pasarán a formar parte de la población activa en los próximos diez años. Esta cifra contrasta con las 181.707 personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral en ese mismo periodo.

Estos datos suponen que por cada dos personas que se jubilan en Murcia solo una se incorpora al mercado laboral.

APUESTA POR EL TALENTO SÉNIOR

El paro de larga duración afecta al 34% de las personas desempleadas en España, una cifra que se eleva hasta el 48,5% en el caso de los mayores de 45 años.

Para el director general de la Fundación Adecco y de sostenibilidad de The Adecco Group, Francisco Mesonero, "Murcia, aunque es una de las regiones más jóvenes de España, se adentra en una nueva realidad demográfica que desafía la competitividad empresarial y la sostenibilidad del Estado del Bienestar".

El crecimiento del índice de envejecimiento coloca a la región ante un desafío estructural que, según Mesonero, "no admite más demoras", y pone sobre la mesa que el edadismo es "un fenómeno obsoleto y como un profundo contrasentido".

"No podemos permitirnos prescindir de la experiencia y la capacidad productiva de los profesionales mayores de 45 años", ha afirmado Mesonero, que ha destacado que si todas las personas mayores de 45 años que actualmente se encuentran en situación de desempleo en la Región de Murcia (40.600) empezaran a trabajar, la brecha de talento derivada de la falta de relevo generacional podría reducirse un 39%.

"El pleno empleo de los mayores de 45 años es evidentemente utópica en términos absolutos, pero pone de manifiesto el enorme potencial desaprovechado y sugiere que la activación del talento sénior constituye una de las palancas más inmediatas y efectivas para sostener nuestra estructura productiva", ha enfatizado.