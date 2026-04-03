La Reina Doña Sofía visita al Jesús Nazareno en La Pescadería en la noche marraja del Encuentro. Procesión Semana Santa Cartagena 2026 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

Cartagena volvió a vibrar con su Semana Santa en la Noche del Encuentro que la Cofradía marraja protagonizó en la céntrica plaza del Lago, como es tradición cada madrugada del Viernes Santo. Miles de cartageneros se congregaron en este enclave del casco histórico para ser testigos de esta noche en la que cuatro procesiones se fundieron en una.

La gran cita de la cofradía morada contó en los prolegómenos de la procesión con la visita de la Reina Doña Sofía, que acudió a ver al Jesús Nazareno en La Pescadería, desde donde partió en procesión esta talla titular de los Marrajos, obra de José Capuz, según han informado desde el Consistorio.

Acompañada de la alcaldesa Noelia Arroyo y las infantas Doña Elena y Doña Cristina, la Reina conoció también el Silencio californio de la Semana Santa de Cartagena.