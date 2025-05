La Reina Letizia pone en valor el trabajo de dignidad y cooperación de Cruz Roja en su Día Mundial

La Reina Letizia preside la entrega de distinciones 2025 de Cruz Roja Española, durante la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha presidido este miércoles en Murcia el acto principal del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, donde ha hecho referencia a palabras como educación, respeto, dignidad, cooperación y principios para definir la acción de la organización humanitaria en más de 190 países.

El evento, celebrado en el Teatro Romea, ha contado también con la asistiencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, entre otras autoridades.

En esta edición, celebrada bajo el título 'La fuerza de nuestros principios', los premiados con la Medalla de Oro de la Cruz Roja han sido la periodista Almudena Ariza, el educador César Bona, Cruz Roja de Burkina Faso, la cofundadora de 'Somos Acogida' Emilia Lozano y Nasco Feeding Minds.

Su Majestad, que ha sido la encargada de entregar las medallas a las personas y organizaciones distinguidas, ha puesto en valor la labor de los premiados y de Cruz Roja, una organización que a día a día, "con acciones y resultados", promueve valores humanitarios en unos tiempos "de ciertos custionamientos y una enorme complejidad".

Por su parte, la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo, ha recordado en su intervención a sus ocho compañeros de la Media Luna Roja Palestina que perdieron la vida tras un ataque de Israel en Gaza.

Pageo se ha dirigido a los premiados, "personas y organizaciones que también se sitúan del lado de la humanidad" y trabajan con "integridad, rigor y veracidad" actuando de "acogida y refugio", y contribuyendo a que la misión de Cruz Roja esté presente donde se necesita.

Asimismo, ha interpelado a los presentes a mantener "ese vigoroso impulso de los principios cuando impera la confusión" para encontrar "el lado correcto".

César Bona, que ha hablado en nombre de los premiados, ha comenzado su intervención recordado al autor de 'Un mundo feliz', Aldous Huxley, quien afirmó que una de las cualidades humanas más destacables es la amabilidad.

Es, en palabras del docente, "una de las cualidades humanas mas bonitas, la expresion que engloba los valores humanos más esenciales" porque "no surge de la superioridad, sino de la conexión" entre personas y su vulnerabilidad.

Frente a ella, ha dicho Bona, se erige la esperanza, que recoge Cruz Roja junto a otros muchos valores humanitarios que "la sociedad necesita".

El encargado de leer el manifiesto ha sido el periodista Juan Ramón Lucas, que ha recordado que, a diario, "millones de personas" se enfrentan a escenarios difíciles --hay activos más de 120 conflictos bélicos en el mundo-- y en algunos casos encuentran "insensibilidad e indiferencia".

Sin embargo, ha insistido, también hay "millones de personas" que ofrecen "acogida", "consuelo" y "asistencia", como los voluntarios y miembros de Cruz Roja que desempeñan su trabajo tanto en tiempos de guerra como de paz, siempre bajo "el principio de humanidad".

Lucas ha reinvidicado "lo humanitario" porque "habla de todas y todos, es universal, tiene vocación de permanencia", frente a "la normalización de discursos que cuestionan la dignidad".

"Si aceptamos que el sufrimiento no es común, que no nos iguala, aceptamos el riesgo de que alguien encuentre una parcela en la que nosotros no encajemos", ha manifestado.