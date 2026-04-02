La Reina Sofía visita el Museo Salzillo y la sede de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia

MURCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofía ha visitado este Jueves Santo el Museo Salzillo de Murcia y la sede de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno antes de desplazarse a Cartagena, en donde disufratá del Jueves Santo de la ciudad portuaria, según han informado fuentes de la Casa Real.

La Reina Sofía, de visita en la Región de Murcia, asiste la noche de este Jueves Santo a la procesión del Silencio y del Cristo de los Mineros de Cartagena, de la cofradía de los Californios, y mañana, Viernes, hará lo propio con la de los Salzillos, en Murcia, uno de los cortejos más representativos de la Semana Santa de la Región, protegido como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

Antes de desplazarse a Cartagena -de cuya Iglesia de Santa María de Gracia saldrá el recorrido pasional a partir de las 20.45 horas de este jueves-, la Reina Sofía ha realizado una visita privada al Museo Salzillo y a la sede de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la ciudad de Murcia, para conocer las tallas del imaginero barroco Francisco Salzillo que desfilarán en la mañana de este viernes.

Se trata de una de las procesiones más emblemáticas de estas fiestas, declaradas de Interés Turístico Internacional, al igual que la Semana Santa de Cartagena, Lorca, Jumilla y Cieza, que saldrá este año a las ocho de la mañana de la iglesia de Jesús, en el barrio de San Andrés, con un cortejo bíblico formado por nueve pasos.

DESDE LA PLAZA CARDENAL BELLUGA

Doña Sofía contemplará la procesión en la plaza Cardenal Belluga, ante la fachada de la Catedral, probablemente acompañada por las Infantas Elena y Cristina. La procesión california de Cartagena se caracteriza por el silencio y la solemnidad de sus participantes, obligados todos ellos, excepto el hermano mayor y el capellán, a llevar el rostro cubierto por un reglamento de 1928 que continúa vigente.

En esta procesión nocturna los propietarios de locales y negocios de las calles por las que discurre apagan sus rótulos luminosos y el alumbrado en señal de respeto a la marcha, que acaba con un miserere al Ecce Homo y la salve cartagenera a la recogida de la Virgen.

La procesión de los Salzillos, por su parte, es la primera de la Semana Santa de la capital que se celebra por la mañana, y reúne a miles de nazarenos de túnicas moradas y forma de buche, para guardar los caramelos, estampas o monas que regalan a los visitantes, convocados por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús.

Esta cofradía fue fundada en 1600 por los padres agustinos, perdió casi todos sus pasos en la riada de San Calixto de 1651 y encargó al imaginero Francisco Salzillo las nuevas tallas a partir de 1734. El itinerario de La Santa Cena, uno de los icónicos pasos de la 'Mañana de Salzillo', como se conoce al Viernes Santo murciano, así como de los otros ocho tronos que componen la procesión, discurre por algo más de tres kilómetros de calles estrechas, en su mayor parte, y se prolonga hasta las tres de la tarde.