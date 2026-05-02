Representantes de varios países europeos visitan la Región para conocer el proyecto 'Tritón'

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, se dirige a los participantes de las jornadas técnicas celebradas en la Región de Murcia. - CARM

MURCIA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La pasada semana concluyó la visita de estudio del proyecto europeo TRITON, celebrada en la Región de Murcia del 21 al 23 de abril, con un balance positivo de las jornadas técnicas, sesiones de trabajo y visitas de campo desarrolladas para mostrar a representantes de distintos países europeos el modelo regional de gestión de las áreas marinas protegidas.

El encuentro permitió poner en común experiencias y buenas prácticas en conservación marina, planificación, seguimiento ambiental y compatibilidad de usos en espacios de alto valor ecológico, con especial atención a los enclaves marinos incluidos en la Red Natura 2000 de la Región de Murcia.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó que "esta visita ha permitido mostrar a Europa el trabajo que la Región de Murcia viene desarrollando para proteger su medio marino, pero también aprender de otras regiones que comparten retos similares en conservación, uso público, actividad económica y conservación de la biodiversidad".

Vázquez subrayó que "TRITON no es solo un proyecto de intercambio técnico, sino una herramienta para mejorar las políticas públicas, reforzar la cooperación entre territorios y avanzar hacia una gestión más eficaz y sostenible de los espacios marinos protegidos".

El proyecto TRITON, enmarcado en el programa Interreg Europe, tiene como objetivo mejorar los instrumentos de política pública relacionados con la gestión de espacios marinos de importancia comunitaria, a través del intercambio de experiencias entre regiones europeas.

Se desarrolla en el marco del programa Interreg Europe 2021-2027 y cuenta con un presupuesto total cercano a 1,4 millones de euros. De esta cantidad, la Región de Murcia gestiona 251.260 euros, financiados en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y en un 20 por ciento por la Comunidad Autónoma.

Durante tres días, los participantes analizaron los valores naturales y culturales del litoral murciano, así como los principales desafíos asociados a su conservación. El programa combinó seminarios técnicos, reuniones de trabajo y visitas sobre el terreno, lo que permitió conocer de primera mano las herramientas que se aplican en la Región de Murcia para proteger estos espacios y compatibilizar su conservación con actividades como la pesca, el buceo, la investigación, o el uso público ordenado.

La visita contó con la participación de expertos del ámbito científico y técnico, entre ellos profesionales de la Universidad de Murcia, representantes de otras regiones como el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) y entidades sociales vinculadas al territorio, como la Federación de Asociaciones Vecinales de Murcia, la Asociación Hippocampus y la Asociación para la Protección de Cabo de Palos (Procabo).

El consejero remarcó que "la conservación del medio marino no puede entenderse sin la implicación de la ciencia, las administraciones, los sectores económicos y la sociedad civil". En este sentido, añadió que "la Región de Murcia cuenta con un tejido técnico, científico y social comprometido con la protección del litoral, y esa colaboración es una de las claves para avanzar en una gestión más sólida y eficaz".

BUENAS PRÁCTICAS Y COOPERACIÓN EUROPEA

Entre las experiencias compartidas durante las jornadas se abordaron iniciativas de conservación y sensibilización como 'Territorio Tortuga' y 'Guitar Protect', centradas en la protección de la biodiversidad marina y en la implicación ciudadana. Estas buenas prácticas permitieron abrir un espacio de debate sobre la importancia de la educación ambiental, la participación social y el seguimiento científico en la gestión de los espacios protegidos.

La segunda jornada incluyó una visita de campo a distintos enclaves del litoral regional, en la que los participantes pudieron conocer la singularidad ambiental de estos espacios y las medidas de planificación, vigilancia y conservación que se desarrollan en ellos.

Las conclusiones de esta visita servirán para seguir avanzando en la mejora de los instrumentos de gestión de los espacios marinos protegidos, reforzar la coordinación con otros territorios europeos y consolidar una estrategia que combine protección ambiental, conocimiento técnico y participación social.

"El litoral y el medio marino son una parte esencial de la identidad, la biodiversidad y el futuro de la Región de Murcia. Nuestro compromiso es seguir protegiéndolos con rigor, con planificación y con la colaboración de todos los actores implicados", concluyó el consejero.