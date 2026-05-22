Rescatada una joven de 28 años tras quedar atrapada en un incendio en su vivienda en Fortuna (Murcia)

Un agente de la Guardia Civil en una calle de Fortuna - GUARDIA CIVIL

FORTUNA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y la Policía Local de Fortuna (Murcia) rescataron el pasado 15 de mayo a una mujer de 28 años que había quedado atrapada en el interior de su domicilio durante un incendio, según ha informado la Benemérita.

La intervención fue posible gracias a la rápida actuación de los agentes, quienes tuvieron que derribar la puerta de entrada para sacar a la víctima de una vivienda bloqueada y envuelta en una densa humareda.

Los hechos se desencadenaron pasadas las 21.00 horas, cuando el Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil recibió varias llamadas de alerta. Los vecinos informaban con urgencia de que una joven pedía auxilio desde una ventana de la primera planta, de la que emanaba abundante humo.

A su llegada, las patrullas comprobaron que la mujer se encontraba en estado de pánico tras una ventana protegida con rejas, y que la puerta principal estaba bloqueada debido a la rotura del bombín de la cerradura en un intento previo de apertura.

Ante el riesgo de asfixia por la rápida propagación del humo, un agente de la Guardia Civil utilizó un mazo de grandes dimensiones para derribar la puerta de acceso. Acto seguido, otro junto a un policía local se adentraron en el inmueble, localizaron a la joven --que ya presentaba dificultades respiratorias-- y la protegieron hasta guiarla al exterior de la finca.

Tras la extracción de la víctima, dotaciones de bomberos procedieron a la extinción del incendio, evitando que las llamas afectaran a inmuebles colindantes. Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego se originó accidentalmente en una regleta que presentaba un exceso de aparatos eléctricos conectados.

La joven fue atendida 'in situ' por los servicios sanitarios de urgencia y, pese a la gravedad del incidente, resultó ilesa y no precisó traslado hospitalario. La Guardia Civil ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para el éxito del rescate.