Rescatan en buen estado un excursionista desorientado en la zona del macizo de Revolcadores

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han rescatado a un excursionista que se había desorientado mientras realizaba una ruta de montaña en la zona de Revolcadores, en el término municipal de Moratalla.

A las 21.05 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia recibió la llamada del senderista, que informó de que se encontraba desorientado y no sabía con certeza si el camino de regreso que estaba realizando era el correcto.

El excursionista facilitó su geolocalización y comunicó que se encontraba en buen estado y acompañado por su perro. Tras posicionar su ubicación, desde el Centro de Coordinación se comprobó que descendía de Revolcadores por un sendero cercano a Los Odres.

Se estableció entonces un seguimiento telefónico y mediante geolocalización para garantizar su llegada segura a este punto, donde le esperaba un agente medioambiental.

Ante la situación, se activó un dispositivo compuesto por operadores de Mando y Control de CECOP, así como Agente medioambiental de Caravaca de la Cruz. A las 22.15 horas, el senderista llegó a Los Odres, donde fue recibido por el agente medioambiental, que lo trasladó junto a su perro hasta su punto de partida en Inazares. La intervención se dio por finalizada sin incidencias a las 23.00 horas.