Rescatan un galgo con desnutrición severa en Jumilla e investigan a su propietario por maltrato animal - GUARDIA CIVIL MURCIA

JUMILLA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha investigado a un vecino de Jumilla como presunto autor de un delito contra los animales por un supuesto caso de maltrato y abandono de varios galgos, tras rescatar a uno de ellos en estado de desnutrición severa y localizar restos óseos de otro ejemplar en una parcela del municipio.

La investigación, desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en el marco de la operación 'Lebrel', se inició hace unas semanas, cuando los agentes detectaron un inmueble utilizado para albergar varios perros que presentaba unas condiciones higiénico-sanitarias "deplorables", con escasez de agua y alimento, según ha informado la Guardia Civil.

Durante la inspección, los agentes comprobaron la acumulación de excrementos, restos de materiales cortantes y deteriorados, humedad en las paredes, ausencia de ventilación, así como la falta de agua potable, comida y un espacio adecuado para los animales.

En una primera exploración localizaron dos galgos con un estado de extrema delgadez, compatible con una prolongada falta de cuidados básicos. Un informe del veterinario oficial concluyó que la permanencia de los animales en esas condiciones suponía un riesgo inmediato para su vida.

El propietario de la parcela aseguró que los perros estaban enfermos y que recibían un tratamiento prescrito por un veterinario.

Sin embargo, las gestiones realizadas por los investigadores con las clínicas veterinarias de Jumilla no permitieron confirmar que hubiera recibido asistencia ni que se hubiera pautado esa medicación.

Ante la situación detectada, la Guardia Civil solicitó autorización judicial para retirar a los animales. Cuando los agentes regresaron para ejecutar la intervención solo localizaron a uno de los galgos, ya que el otro, que presentaba peor estado físico, había desaparecido presuntamente del lugar.

Durante la búsqueda en las inmediaciones, los agentes encontraron restos óseos de un cráneo que, tras ser analizados por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, fueron identificados como pertenecientes a un galgo fallecido aproximadamente un año antes.

El animal rescatado fue trasladado a una protectora de animales de Jumilla, donde recibe atención veterinaria y evoluciona favorablemente mientras permanece a la espera de que la autoridad judicial determine su destino definitivo.

Con los indicios recabados durante la investigación, la Guardia Civil ha instruido diligencias al propietario de los animales como presunto autor de un delito contra los animales por maltrato y abandono.