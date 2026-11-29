Resultados de las elecciones generales 2026 en la Región de Murcia, en tiempo real- EUROPA PRESS

MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en la Región de Murcia. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

La Región de Murcia elige diez diputados en una sola circunscripción. El reparto se hace con los votos del conjunto de la comunidad, aunque el recuento pueda consultarse por separado en Murcia, Cartagena, Lorca y los demás municipios.

CÓMO VOTÓ LA REGIÓN DE MURCIA EN 2023

En las generales de 2023, el PP fue la fuerza más votada en la Región de Murcia y obtuvo cuatro escaños. El PSOE consiguió tres, Vox dos y Sumar uno.