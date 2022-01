Un rockero murciano triunfa en internet con un videoclip rodado en Mazarrón

MURCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El artista de Alcantarilla, Jose Daniel Martínez, ha conseguido dos millones de vistas en la red social 'Tik Tok' gracias a la publicación de un videoclip que contiene la canción '¿Qué es la vida sin riesgo?'. El rockero, afincado en Polonia, trabaja ahora en la confección de poemario sobre sus vivencias en el país del Este de Europa, además de en nuevos proyectos musicales "que le permitan dedicarse profesionalmente a la música".

Muchas veces, el éxito esta a la vuelta de la esquina, eso es lo que le ha pasado al músico de Alcantarilla (Murcia) Jose Daniel Martínez "en navidades vine a Murcia y aproveché para grabar un videoclip en Mazarrón. Lo grabamos y antes de volver a Polonia, donde curso el doctorado, lo subí a Tik Tok" hasta ahí, la historía del rockero murciano es de lo más normal. Lo que llama la atención es que "conforme mi vuelo se acercaba a Polonia el número de visitas aumentaba; 200.000 en Francia, 500.000 en Alemania, un millón al aterrizar en Polonia... así hasta llegar a los dos millones de visitas" ha confesado Martínez en declaraciones a Europa Press.

Tras toda una vida en el mundo de la música, el rockero ha asegurado que "no me esperaba esta repercusión en tan poco tiempo, todavía estoy sorprendido por el éxito cosechado". Esta repercusión, le ha llevado a plantearse su carrera musical "para dedicarme profesionalmente a ello porque hasta la fecha me ha sido imposible". De hecho, Martínez ha confesado que "esta trabajando en un poemario sobre sus viviencias en Polonia de textos extraidos de sus canciones que titulará 'Rock en Polonia' y que quiero publicar en breve". Además de continuar "con nuevas composiciones musicales para aprovechar esta buena racha".

Mientras tanto, Jose Daniel Martínez, que antes firmaba sus trabjos como JD Rock and Roll, también volverá a la música con su banda polaca que con el nombre 'The rock vacation' toca en varias ciudades del país europeo.