El rodaje de 'Si te contara', nueva película de Alfonso Albacete, llega a la Región en noviembre

Imagen de Alfonso Albacete con el equipo de 'Si te contara' realizada por José Ángel Fernández Lozano - JOSE FERLO/CARM

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rodaje de 'Si te contara', la nueva película dirigida por Alfonso Albacete, tendrá como escenario la Región de Murcia el próximo mes de noviembre gracias al apoyo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la convocatoria de ayudas a la atracción de producciones del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes. Además, será la primera vez que el creador murciano utilice localizaciones regionales para uno de sus largometrajes.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, indicó que "estamos ante una producción muy interesante en la que la Región de Murcia vuelve a ser protagonista. Desde la Región de Murcia Film Commission hemos trabajado, junto con las film offices y el equipo de Alfonso Albacete, durante varios meses en la búsqueda de las localizaciones que se utilizarán para el rodaje de esta película".

La filmación de 'Si te contara' comenzó a finales de septiembre y ha sido coescrita y coproducida por Alfonso Albacete y Cayetana Guillén-Cuervo, actriz que también es protagonista. El reparto se completa con Petra Martínez, Paz Vega, Luis Fernández, Lolita Flores, Izan Fernández, Víctor Clavijo y Zack Gómez.

La historia se centra en Susi, una exitosa periodista y madre soltera que, tras sufrir un ataque al corazón y perder su trabajo, se ve obligada a enfrentarse a los secretos que ha mantenido ocultos durante años.

'Si te contara' es un drama romántico contemporáneo con elementos de comedia dramática y cine emocional que aborda, desde una mirada profundamente humana, la identidad, la pérdida, las relaciones familiares, las segundas oportunidades y la necesidad de reconstruirse cuando todo aquello que parecía definir una vida desaparece.

Esta producción corre a cargo de 221 Studio Baker y Rodar y Rodar, unidas en Rodsep AIE. Cuenta además con la participación de Movistar Plus+, RTVE y Telemadrid, con el apoyo del ICAA y la Región de Murcia, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, y el Ayuntamiento de Murcia, y será distribuida por Caramel Films.