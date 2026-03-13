Rubira acusa al Ministerio de dar la espalda a los agricultores al rechazar el uso de un fitosanitario contra el pulgón

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha afirmado que "el Ministerio vuelve a dar la espalda a los agricultores" tras conocer que se ha rechazado la solicitud excepcional presentada para combatir la plaga de pulgón y trips que afecta a cultivos en la Región de Murcia.

"No sé si el delgado de Pedro Sánchez ha influido en esta decisión pero de lo que estoy segura es que no ha aportado ninguna solución a los agricultores con los que se reunía hace una semana", afirmó la consejera.

Rubira ha señalado que los servicios técnicos de la Consejería han demostrado el cumplimiento del artículo 53, justificando la existencia de una emergencia fitosanitaria por las elevadas pérdidas que se están ocasionando por las poblaciones de pulgones y la inexistencia de una alternativa razonable.

"Es difícil entender que otros países de la Unión Europea, con una agricultura menos tecnificada que la nuestra, sí consideren que se cumple el artículo 53 del reglamento y nuestro Ministerio de Agricultura no", añadió la consejera.

Rubira ha recordado que las organizaciones agrarias y asociaciones de Productores y exportadores de frutas y hortalizas han estimado que ya hay más de 6.000 hectáreas afectadas. "Este problema no solo lo tenemos en la Región. Andalucía y Valencia también han solicitado el uso de este producto y los tres consejeros solicitamos, hace semanas, una reunión para abordar este tema y todavía no tenemos fecha para este tan esperado y necesario encuentro".