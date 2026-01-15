Rubira alerta de pérdidas de 870 millones de euros si el recorte al Tajo-Segura llega al 50%

Archivo - Trasvase Tajo-Segura - EUROPA PRESS - Archivo

Avisa de que el caudal ecológico en Aranjuez ya ha reducido 70 hectómetros cúbicos al año el trasvase

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha comparecido a petición propia en la Asamblea Regional para informar del impacto socioeconómico del recorte del trasvase Tajo-Segura y ha alertado de que el incremento del caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez, el "segundo escalón del hachazo", supone "un recorte al año de 70 hectómetros cúbicos".

Rubira ha sostenido que los análisis de expertos han apuntado a que, con el nuevo Plan del Tajo y las nuevas reglas de explotación, el recorte para regadío "suele alcanzar una magnitud de un 50%", al pasar de "una media aproximada" de 202 hectómetros cúbicos al año a "apenas 100" en 2027.

En ese escenario, ha advertido de que "las pérdidas de la producción alcanzarán los 870 millones de euros", "se perderán 21.500 empleos" y habrá "una reducción aproximada del 30% de la producción agraria" en la Región.

"Esto no es un impacto asumible, hablamos de una catástrofe para la Región", ha afirmado, tras insistir en que "no hay término medio" y en que los grupos deben posicionarse "de forma clara" para decir si "defienden el trasvase o se pliegan a los deseos de Pedro Sánchez y sus socios".

La consejera ha enmarcado la situación como "un claro ataque político e ideológico" y ha reivindicado el trasvase como "motor de crecimiento y oportunidades para todo el Levante", además de "garante de la protección medioambiental" en una zona "especialmente árida".

A su juicio, el debate ha ido "más allá de litros o hectómetros" porque ha afectado a "132.000 hectáreas" de regadío, una actividad que "ha aportado más de 3.900 millones al PIB nacional" y "102.000 empleos".

Asimismo, Rubira ha denunciado que el Gobierno central "no ha creído en los trasvases españoles" mientras ha financiado "trasvases de desaladoras y otras infraestructuras hídricas en Marruecos", y ha asegurado que "lo que nos ha quitado a los murcianos se lo ha dado al Gobierno de Marruecos" generando "competencia a nuestros agricultores".

En el arranque de su comparecencia, Rubira ha vinculado el contexto al último Pleno y ha calificado de "una de las votaciones más vergonzosas de los últimos años" el rechazo a una moción del PP en defensa del trasvase. "Ayer el Partido Socialista, Vox y Podemos se han volvieron a dar la mano", ha afirmado, y ha añadido que Vox "ha votado en contra del campo, en contra de los regantes y del futuro del trasvase Tajo-Segura".

Desde Vox, el diputado Alberto Garre ha replicado que su grupo ha podido estar "absolutamente" tranquilo porque "nadie" ha puesto "una trampa" en materia hídrica. "Esto ha sido cuestión de Estado", ha sostenido, y ha advertido de que, si la situación ha seguido "por donde ha ido", el canal del trasvase ha podido "quedarse" sin agua.

Garre también ha alertado de la repercusión social de una agricultura sin agua: "¿Qué vamos a creer con una agricultura sin agua?...leones en los márgenes pidiendo trabajo", ha dicho, antes de cargar contra el Gobierno central por "permitirlo".

Por el Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Moreno ha centrado su intervención en el "respeto institucional" y ha asegurado que la credibilidad de la consejera "ha quedado totalmente cuestionada". Moreno ha reprochado que acudir a la Cámara cuando se le llama "no ha sido una opción", sino "una obligación", y ha denunciado que Rubira "ha decidido no venir en varias ocasiones", sin "causa de fuerza mayor" en las dos últimas.

El diputado socialista ha afirmado que, en una de esas ausencias, Rubira ha eludido una pregunta sobre ayudas a agricultores afectados en 2025 y, en otra, ha evitado una interpelación de control parlamentario. Además, Moreno ha denunciado que la consejera ha convocado a agricultores en la sede del PP en Mula: "Eso ha sido utilizar recursos públicos para fines partidistas", ha sentenciado, y ha avisado de que "eso ha tenido un nombre" y "consecuencias".

En cuanto al fondo hídrico, Moreno ha negado que "aquí haya habido pinza" y ha acusado al PP de haber usado el trasvase para "no hablar de la actualidad política". "Ayer hemos actuado los teloneros; hoy ha venido el artista principal", ha ironizado, antes de insistir en que la situación actual ha sido "fruto de una decisión del Partido Popular" en 2013 con las reglas de explotación. También ha rechazado el planteamiento de Marruecos como "bulo" y ha defendido que los acuerdos financieros con ese país "se han llevado haciendo muchos años".

Desde el Grupo Mixto, María Marín ha cuestionado el debate y ha afirmado que "no ha podido haber mayor hipocresía", al sostener que PP y PSOE se han presentado en Murcia como defensores del trasvase, pero en Castilla-La Mancha "han dicho todo lo contrario". Marín ha reprochado que la comparecencia no haya abordado asuntos como Mercosur o los aranceles de Trump y ha puesto un ejemplo: "A Estados Unidos nos han puesto aranceles del 15% mientras la almendra californiana apenas ha pagado el 2%".

También ha introducido el debate del almacenamiento de agua: Marín ha recordado que diciembre "ha sido el tercero más húmedo desde que ha habido registros", con una media "por encima de los 100 litros por metro cuadrado", y ha preguntado cómo ha sido posible que los pantanos hayan estado "apenas al 29%". "Trasvase sí, pero sostenible y complementario con otras herramientas: agua desalada también", ha resumido.

Por parte del PP, Jesús Cano ha defendido el trasvase como "la infraestructura hidráulica más importante de España" y ha afirmado que en el Pleno anterior han ocurrido "dos hechos lamentables". Uno, ha dicho, ha sido la crítica del PSOE al Sindicato Central de Regantes; el otro, "ver cómo Vox ha optado por la pinza con el Partido Socialista...en lugar de votar junto al Partido Popular".

Cano ha enumerado las medidas que el PP ha defendido en su moción, entre ellas "suspender de inmediato la aplicación del calendario de caudales ecológicos del Plan Hidrológico del Tajo" y "revisar la metodología de fijación de caudales ecológicos... con criterios técnicos y científicos homogéneos", además de reclamar garantías para la cuenca del Segura.