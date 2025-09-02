Rubira se reúne con el embajador jefe de la Delegación de la Unión Europea en Hong Kong y Macao, Harvey Rouse

La consejera Sara Rubira junto con representantes de Apoexpa y Proexport en la reunión con el embajador jefe de la Delegación de la Unión Europea en Hong Kong, Harvey Rouse - CARM

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha mantenido este martes un encuentro de trabajo con el embajador jefe de la Delegación de la Unión Europea en Hong Kong y Macao, Harvey Rouse, en el marco de la misión comercial de la Región de Murcia con motivo de la feria Asia Fruit Logística, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

"Nos encontramos en un momento de máxima trascendencia a nivel internacional en cuanto a las relaciones comerciales se refiere, donde los grandes actores están defendiendo los intereses de sus países y la situación arancelaria afecta a los exportadores pero también a los consumidores", ha afirmado Rubira.

"Además de las relaciones con Estados Unidos destacan las que se mantienen con China, por su peso en el mercado global, y la incertidumbre generada en los últimos meses puede ocasionar daños a los mercados", ha agregado la consejera tras la reunión con Rouse.

Rubira ha destacado que "en este momento necesitamos una defensa firme de nuestros productos, potenciar nuestra presencia en estos mercados y analizar nuevas estrategias de posicionamiento para reafirmar la confianza de los consumidores".

Por todo ello, ha explicado la consejera, "es importante conocer la visión de la Unión Europea sobre Hong Kong desde el punto de vista económico y comercial, y las relaciones que mantienen con esta región tan influyente en el mercado asiático, así como aquellas iniciativas que se están adoptando para no sólo mantener sino potenciar los volúmenes de exportaciones alcanzados hasta este momento".