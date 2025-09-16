Las Rutas Patrimoniales en Femenino vuelven a recorrer la historia de Murcia y el papel de las mujeres en los 1200 años

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Rutas Patrimoniales en Femenino, impulsadas por la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad de Murcia, junto con la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo y la Concejalía de Cultura e Identidad, vuelven en septiembre a recorrer las calles y la historia de Murcia. El plazo de inscripciones en la Gymkhana cultural 'Murcia Medieval', que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre, ya está abierto.

En este sentido, con motivo de la conmemoración del 1200 aniversario de la fundación de la Ciudad de Murcia, las Rutas Patrimoniales en Femenino dan a conocer no solo la historia, el patrimonio, las tradiciones y las biografías de mujeres y hombres que han tenido un especial significado para la ciudad de Murcia, sino que se va a incidir en cuál y cómo ha sido la participación de las mujeres en la construcción social, cultural, artística, económica y política a lo largo de los 1.200 años de historia de la ciudad de Murcia.

"Comprender la historia de una ciudad, a través de estas rutas en femenino, da claves que permiten entender el sentido de las tradiciones, el avance económico del municipio, la aportación de la mujer al hecho socio-cultural y cómo se ha logrado el proceso del avance social en el municipio de Murcia, mediante una metodología con perspectiva de género, vivencial y con la participación de todos los sentidos", ha explicado la concejal del ramo, Ascensión Carreño.

Estas actividades se podrán realizar de forma gratuita y son impartidas por guías oficiales de la Región de Murcia. Además, en la elección de los espacios a visitar se ha tenido especialmente en cuenta a las personas con diversidad funcional, con la finalidad de garantizar su efectiva participación, por lo que podrán participar todas las personas que así lo deseen.

Las visitas se realizan siempre en sábado y en horario de 11.00 a 12.30 horas, aproximadamente. Así, el plazo de inscripción se abrirá 15 días antes de la fecha programada para cada una de las rutas, debiendo ser realizada la inscripción de forma individualizada.

RUTAS

Tras hacer una parada durante el verano, las rutas regresan este otoño, a partir del 27 de septiembre de 2025, con la Gymkhana cultural 'Murcia Medieval'.

En esta propuesta, los participantes se apoyarán de diferentes juegos de pistas para recorrer calles de la antigua ciudad medieval y conocer así los acontecimientos más relevantes de la historia de Murcia, al igual que analizarán la importancia de mujeres ilustres como Doña Luisa Fajardo e Isabel la Católica. Ya se puede realizar la reserva de plaza par participar en esta ruta.

El punto de encuentro será la Oficina de Turismo (Plaza Belluga) y visitas al Museo de Santa Clara la Real, Plaza Santo Domingo, Calle Trapería y entorno de la Catedral. Horario: 11.00 a 12.30 horas y la información y reservas en el teléfono '968 219099', de lunes a viernes, en horario de oficina y en 'turismodemurcia@aldabacongresos.com'.

El 4 de octubre será la de 'Violante de Aragón, María de Molina y Ramoneta de Belloc. Propietarias y herederas'. La documentación medieval muestra y reconoce el papel activo de algunas mujeres en la economía de la ciudad como propietarias, empresarias y benefactoras, así como el papel activo y decisivo en la política del Reino.

Incluye las visitas a la Plaza Santa Ana, Museo de Santa Clara y Calle de la Aurora. Punto de encuentro en la Iglesia de las Anas con horario de 11.00 a 12.30 horas. Información y reservas en el '968 274390' en horario de apertura del Museo de la Ciudad y en 'museo.ciudad@ayto-murcia.es'.

El 11 de octubre 2025 será la de 'Música, Teatro y Artistas'. Esta ruta permitirá a los asistentes conocer lugares relacionados con la Música como el Conservatorio o la Catedral, al igual que con las artes escénicas en el Teatro Romea o la Escuela de Arte Dramático.

Además, descubrirán cuestiones relacionadas con las Cántigas de Alfonso X El Sabio, así como sobre las mujeres y hombres ilustres en el mundo de la música y de la interpretación teatral. Punto de encuentro será la Oficina de Turismo (Plaza Belluga) e incluye las visitas a la Catedral de Murcia (especial mención al Órgano), Conservatorio de Música o Escuela de Arte Dramático y Teatro Romea.

El horario será de 11.00 a 12.30 horas y la información y reservas en el teléfono '968 219099' de lunes a viernes en horario de oficina y en 'turismodemurcia@aldabacongresos.com'.

El 18 de octubre de 2025 la ruta será de 'Benefactoras, mecenas y maestras de maestras'. Las mujeres de las familias burguesas del siglo XIX y principios del siglo XX ocuparon un papel importante en la labor benefactora y en la promoción de la coeducación y la innovación pedagógica.

Incluye visitas a las Escuelas graduadas, Edificio Zabalburu, Hotel Victoria, Calle San Patricio, Plaza Belluga, antiguo colegio de las Luisas, Plaza Fontes. Punto de encuentro: Museo de la Ciudad de Murcia y el horario será de 11.00 a 12.30 horas. Información y reservas en el '968 274390' en horario de apertura del Museo de la Ciudad y en 'museo.ciudad@ayto-murcia.es'.

El 25 de octubre la ruta será de 'Rincones del Parque Natural del Valle', un interesante paseo por un entorno natural que permitirá conocer el valor y la importancia del aprovechamiento de los recursos naturales del Parque y de la industria de seda para el desarrollo económico de la ciudad. Una visita en la que se aprenderá sobre los diferentes trabajos realizados por mujeres y hombres en el entorno del Valle de la Sierra de Carrascoy.

El punto de encuentro será el acceso principal al Santuario de la Fuensanta e incluye visitas a miradores y Santuario de la Virgen de la Fuensanta, Ermita del Monasterio de la Hermandad de La Luz, Centro de visitantes de La Luz y yacimiento arqueológico.

El horario será de 11.00 a 12.30 horas y la información y reservas en el teléfono '968 219099' de lunes a viernes, en horario de oficina y en 'turismodemurcia@aldabacongresos.com'.