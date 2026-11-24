Ruth Lorenzo y una vecina centenaria protagonizarán el encendido de la Navidad en Lorca este sábado - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

Lorca dará la bienvenida a la Navidad este sábado, 28 de noviembre, con el encendido oficial del alumbrado extraordinario a las 20.00 horas en la Plaza de España, en un acto que contará con un concierto de la artista murciana Ruth Lorenzo y en el que Matilde, una vecina de más de 100 años, será la encargada de pulsar el botón junto al alcalde, Fulgencio Gil.

El evento incluirá la actuación del coro del colegio Alfonso X, que interpretará un villancico de nueva creación dedicado a la Navidad en Lorca y a sus principales monumentos, así como distintas sorpresas dirigidas especialmente a los más pequeños, según ha informado el Consistorio.

Las concejalas de Festejos y Desarrollo Local, María de las Huertas García y Rosa María Medina, respectivamente, han presentado este martes los detalles del encendido y de la iluminación que decorará las calles, plazas, barrios y pedanías del municipio durante las próximas semanas.

La elección de Matilde pretende rendir homenaje a los mayores de Lorca y reconocer su papel en la transmisión de las tradiciones navideñas entre generaciones. Por su parte, Ruth Lorenzo ofrecerá un repertorio de canciones navideñas nacionales e internacionales, entre las que figuran 'All I Want for Christmas Is You', 'Joy to the World', 'Los peces en el río', 'El tamborilero', 'Santa Claus Is Coming to Town' y 'Feliz Navidad'.

La Plaza de España contará además con un árbol de Navidad de más de 22 metros de altura, diez metros de diámetro y 50.000 bombillas LED.

CUATRO NUEVOS ÁRBOLES EN BARRIOS Y PEDANÍAS

Entre las novedades de este año figuran cuatro nuevos árboles de Navidad elaborados desde el área de Desarrollo Local, tres de siete metros de altura y uno de nueve, que se instalarán en las pedanías de El Rincón y La Torrecilla y en los barrios de San Antonio y San Fernando.

Estas estructuras se suman a las fabricadas en años anteriores y elevan a 42 el número de árboles luminosos elaborados desde esta área municipal, que cuentan en conjunto con 24.000 metros de tira LED y 492.000 bombillas.

Para construir los cuatro nuevos árboles se han empleado 2.700 metros de tira LED de luz blanca con destellos, equivalentes a 33.750 bombillas. Los trabajos se han prolongado durante un mes y medio y han contado con la participación de 26 personas, entre alumnos y monitores de los programas mixtos de Empleo y Formación 'Minerva' y 'Activa-T', además de personal de los talleres municipales de Cerrajería y Electricidad.

La fabricación de estas estructuras ha supuesto una inversión de 18.000 euros. Los árboles instalados en las pedanías se encenderán este viernes, 27 de noviembre, coincidiendo con el alumbrado público, y permanecerán iluminados hasta la 1.00 horas.

245 ELEMENTOS DECORATIVOS Y NUEVAS ILUMINACIONES

En cuanto al alumbrado extraordinario, la decoración navideña estará integrada por 245 elementos, entre arcos, adornos, portadas y guirnaldas luminosas, distribuidos por el casco urbano, los accesos a la ciudad, los barrios y las pedanías.

A estos elementos se sumarán cerca de medio centenar de árboles navideños iluminados, con más de medio millón de bombillas y casi 30.000 metros de tira LED.

Entre las novedades destaca la ampliación de la iluminación en la avenida Europa hasta la rotonda de Mercadona y el incremento de los elementos luminosos en la Alameda de Cervantes. También se reforzará la decoración del casco histórico, especialmente en la Plaza de España, donde se incorporarán nuevas luminarias y la figura de un ángel.

Asimismo, la Plaza de Colón contará con un elemento decorativo en forma de regalo, la Plaza de Calderón lucirá una estrella luminosa de cuatro por cuatro metros y la Plaza de San Vicente dispondrá de un árbol de Navidad.

La decoración combinará motivos tradicionales, como campanas, bolas y guirnaldas, con estructuras tridimensionales y tecnología LED, algunos de cuyos elementos incorporan sistemas de control remoto para programar y ajustar la iluminación.