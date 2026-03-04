Salud amplía capacidad del hospital de día del Rosell para mejorar atención a pacientes y facilitar labor profesionales

El centro sanitario atiende una media de 430 pacientes mensuales para tratamientos farmacológicos, transfusiones o terapias biológicas - COMUNIDAD

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha finalizado las obras de ampliación del hospital de día perteneciente al hospital general universitario Santa María del Rosell, centro sanitario de referencia en el área de salud de Cartagena. Esta actuación tiene como objetivo mejorar la calidad de la atención a los pacientes y optimizar los recursos de la unidad, además de facilitar la labor de los profesionales del centro.

El hospital de día se ha trasladado desde el sótano del hospital a la planta baja, en una dependencia con mayor amplitud, mejor iluminación natural y accesos mucho más funcionales, tanto para pacientes ambulatorios como para sus familiares y el personal sanitario.

En la nueva ubicación se ha pasado de 8 a 10 camas para pacientes que requieren estar encamados y procedimientos con observación y una estancia de varias horas.

También se ha pasado de 16 a 21 sillones, lo que mejora la capacidad para tratamientos ambulatorios cortos y permitirá una mayor rotación diaria.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha visitado estas nuevas instalaciones, que cuentan con un equipo de dos enfermeros y dos auxiliares, además del celador compartido que da cobertura a dicha área, donde trabajan de lunes a viernes en horario de 8.00 horas a 15.00 horas.

Pedreño ha destacado que "estos cambios suponen un incremento de la capacidad asistencial, que podrá ser todavía mayor según las necesidades o demanda asistencial en el futuro".

Las nuevas dependencias tienen posibilidad de crecer si fuera necesario, mejoran las condiciones arquitectónicas y funcionales y cuentan mayor luminosidad natural y confort visual y térmico.

Igualmente, el acceso de los pacientes se ha optimizado, al estar junto a la unidad de transporte sanitario y comunicado con urgencias y la puerta principal del hospital, informa el Gobierno regional en un comunicado.

Pedreño ha manifestado que "esta actuación contribuirá a crear un espacio más ergonómico y humanizado, dentro de las líneas prioritarias y estratégicas del Servicio Murciano de Salud de buscar la excelencia, a través de la mejora de la seguridad y el bienestar de los pacientes".

El hospital de día del Rosell recibe a 430 pacientes al mes de media, y en él se realizan procedimientos de enfermería y tratamientos de diferentes especialidades, tanto médicas como quirúrgicas, entre las que destacan las de Aparato Digestivo, Dermatología, Hematología, Medicina Interna, Neumología, Neurología, Reumatología y Urología, con intención de ampliar a otras especialidades.

Salud, junto a los profesionales del área de salud y hospital del Rosell, siguen trabajando en ampliar sus prestaciones para adaptarlas a las necesidades asistenciales de la población de referencia del área de Cartagena y de otras áreas en distintas especialidades.

Este plan pasa, entre otros, por la optimización y mejora de espacios asistenciales del recinto sanitario y seguir avanzando y fortaleciendo su papel clave en la atención sanitaria dentro del complejo hospitalario universitario de Cartagena.

El Rosell es un hospital general universitario, el sexto de la Región, con 187 camas instaladas, en el que Salud ha invertido más de 15 millones de euros sólo en aparataje y renovación de equipos desde el año 2019.

El recinto se consolida como centro de referencia en Alergia, Dermatología, Oftalmología, Paliativos, Paciente Pluripatológico, Rehabilitación, Geriatría, Urología de alta resolución y cuidados post-UCI, entre otras. Cuenta con consultas médicas de hasta 28 especialidades diferentes.

Tiene dos plantas quirúrgicas, una destinada a Cirugía con Ingreso y otra para Cirugía Mayor Ambulatoria, de la que son referencia para el área, y sigue trabajando en múltiples proyectos a corto y medio plazo en diferentes ámbitos asistenciales y formativos, donde la simulación clínica avanzada cobrará un papel muy importante.

En el campo de la Geriatría, el Rosell es el único centro de referencia regional acreditado para la formación de enfermeros y médicos residentes de esta especialidad y cuenta con unidades tan importantes como la Unidad de Hospitalización a Domicilio y la Unidad de Paliativos, que integra al paciente hospitalizado y atendido en su domicilio.