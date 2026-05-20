Salud asegura que no se utilizaron materiales caducados de la 'trama de las prótesis' del SMS

MURCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Salud, ha señalado que los responsables del servicio del Hospital Virgen de la Arrixaca han concluido que "no consta la implantación de prótesis caducadas" provenientes de la conocida como 'trama de las prótesis', tal y como ha señalado la Policía Nacional en el comunicado difundido este miércoles en el que publicaba la detención de once personas supuestamente relacionadas con esta trama.

"Estamos ante unas supuestas prácticas irregulares que tenían como objetivo el supuesto fraude económico", han apuntado en un escrito. "Las investigaciones del Servicio de inspección de la Consejería de Salud se ciñen a un supuesto fraude económico en la adquisición de material sanitario que no afecta a pacientes", han añadido.

Este miércoles la Policía Nacional ha dado a conocer la detención de once personas relacionadas con este fraude imputándoles delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

El presunto entramado criminal habría iniciado su actividad introduciendo datos falsos en el sistema contable con el objetivo de justificar la utilización de productos sanitarios no autorizados, que no estaban incluidos en el catálogo único oficial. Estos productos se adquirían a precios de compra muy elevados, mientras se dejaban de emplear otros artículos sí autorizados y de menor coste.

Según las investigaciones, se han detectado al menos una treintena de productos no homologados que habrían sido facturados de forma fraudulenta, entre ellos prótesis vasculares y diverso material sanitario fungible.

La Consejería de Salud puso el asunto en manos de Fiscalía tras sospechar supuestas irregularidades en una auditoría realizada por el servicio de Inspección Sanitario.

Asimismo, han afirmado que se han mostrado desde el primer momento "como un actor decisivo en la investigación frente a las posibles irregularidades cometidas en el marco de la compra de material".

En este sentido, han asegurado que, en el marco de la investigación judicial en curso desde la Consejería de Salud seguirán colaborando con la investigación y utilizarán todas las vías judiciales hasta que se restituya la cuantía económica total defraudada.