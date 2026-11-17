Salud formará a 800 universitarios de la Región en el uso responsable de antibióticos durante el curso 2026-2027 - CARM

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud promoverá entre unos 800 estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia (UMU) y de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) el uso responsable de antibióticos y la prevención de las resistencias antimicrobianas durante el curso académico 2026-2027.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Programa de Uso Razonable de Antibióticos en Pediatría (Purapi), que busca sensibilizar a los futuros profesionales sanitarios sobre la importancia de evitar que estos medicamentos pierdan eficacia para tratar infecciones, según ha informado la Comunidad.

La formación, que comenzó en la Facultad de Enfermería de la UMU, se amplía este curso a la UCAM mediante seminarios dirigidos a estudiantes de los grados de Farmacia, Podología y Enfermería.

Las sesiones abordarán, desde una perspectiva práctica, el problema de las resistencias antimicrobianas y el papel de los profesionales sanitarios en la prevención de infecciones, la educación de las familias, el uso seguro de los antibióticos y el seguimiento de los tratamientos.

A través del análisis de situaciones clínicas, especialmente relacionadas con la población pediátrica, los alumnos reflexionarán sobre cuándo está indicado el tratamiento antibiótico, los riesgos de su utilización innecesaria y la importancia de trasladar información rigurosa a pacientes y familias.

La Consejería señala que los profesionales de Enfermería, Farmacia, Medicina, Odontología, Podología y Veterinaria desempeñan un papel relevante en la promoción del uso adecuado de estos medicamentos, tanto en la salud humana como en la animal.

Según los datos del programa Purapi, el consumo de antimicrobianos en los ámbitos comunitario y hospitalario mantiene un descenso progresivo desde 2017. En los dos primeros años de implantación del programa en todos los centros de salud, el consumo de antibióticos en menores de tres años se redujo más de un 40% y, según Salud, continúa con esa tendencia descendente.

Por su parte, el control y la optimización del uso de antimicrobianos en adultos se desarrolla a través de los equipos del Programa de Optimización del Uso de Antibióticos (Proa) en centros de salud y hospitales, enmarcado en el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos.

Esta iniciativa coincide con la celebración, este miércoles 18 de noviembre, del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, una jornada destinada a sensibilizar sobre la amenaza que supone la resistencia a estos medicamentos para la salud global. La Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos se celebra del 18 al 24 de noviembre.