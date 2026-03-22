Salud mental y memoria histórica centraron la III Jornada de Liderazgo Femenino en Mazarrón

Participantes en la III Jornada de Liderazgo Femenino - CEDIDA ORGANIZACIÓN

MURCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mazarrón volvió a convertirse en espacio de reflexión y compromiso con la igualdad con la celebración de la III Jornada de Liderazgo Femenino, una cita ya consolidada que puso el foco en dos realidades aún incómodas y necesarias: la salud mental en la mujer y su papel en la memoria histórica.

El encuentro, impulsado ya en 2014 por el alcalde Ginés Campillo, reafirmó el carácter pionero del municipio en la generación de espacios de debate en torno a la realidad femenina. La jornada arrancó con un homenaje a las mujeres que abrieron camino, recordando especialmente a Ginesa Méndez España, primera concejala del Ayuntamiento de Mazarrón en democracia, símbolo del avance político y social de las mujeres en la Región.

Uno de los momentos más destacados fue la intervención de la historiadora Carmen Guillén Lorente, quien abordó el papel del Patronato de Protección a la Mujer durante el franquismo que se refleja en el libro del mismo título. Su análisis desveló un sistema de control y represión moral que marcó a generaciones de mujeres, situando el debate en la necesidad de recuperar y dignificar esta memoria silenciada.

La jornada continuó con la mesa redonda dedicada a la salud mental, en la que las psicólogas Carmen Navarro, Andrea Jorquera y Cristina Carmona analizaron el impacto de la autoexigencia, la presión social y la desigualdad en el bienestar emocional de las mujeres. Durante el diálogo, se subrayó el aumento de trastornos como la ansiedad y la depresión, así como la urgencia de romper el estigma y visibilizar estas problemáticas en todas las etapas de la vida.

El emprendimiento femenino protagonizó la segunda mesa, con la participación de Carme Surós, Laura Bracamonte y Mari Cruz Martínez Quesada, quienes ofrecieron una visión plural del tejido empresarial femenino. Desde proyectos consolidados hasta iniciativas emergentes, las ponentes coincidieron en destacar la importancia de la adaptación, la innovación y el arraigo local como claves para sostener y hacer crecer sus negocios.

La III Jornada de Liderazgo Femenino concluyó con la actuación de la cantante Dora Helena con brunch y networking posterior, consolidándose como un foro necesario para visibilizar realidades, generar conciencia y seguir impulsando el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.