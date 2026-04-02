Los Salzillos desfilan en la mañana de este Viernes Santo marcado por la presencia de la Reina Emérita

Archivo - Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de Jesús de Murcia abrirá sus puertas este Viernes Santo, a las 8.00 horas, para dar comienzo a la procesión de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que celebra su 425 aniversario con la presencia de la Reina Emérita Doña Sofía, quien seguirá el cortejo desde la plaza del Cardenal Belluga acompañada por las infantas Elena y Cristina, tras haber presenciado este jueves la procesión del Silencio en Cartagena.

El desfile murciano, declarado Bien de Interés Cultural en 2015, constituye una de las tradiciones más emblemáticas de la capital al reunir ocho obras cumbres del imaginero Francisco Salzillo talladas entre 1752 y 1777, entre las que figuran 'La Santa Cena', 'La Oración en el Huerto' o 'La Dolorosa', que acompañan a la imagen titular de Nuestro Padre Jesús Nazareno (1600, anónimo), escoltada por nazarenos de túnica morada.

El itinerario, que abarca un recorrido de poco más de tres kilómetros por el centro histórico, tiene prevista su llegada a la plaza del Cardenal Belluga sobre las 9.45 horas, momento en el que el cortejo pasará frente a la Catedral antes de continuar por calles tan representativas como Trapería, Santo Domingo o la Gran Vía, para finalizar su marcha con el regreso a la sede canónica de San Agustín en torno a las 13.10 horas.

La historia de esta hermandad se remonta a su fundación por fieles vinculados a los frailes agustinos y destaca por su capacidad para preservar un patrimonio que corrió peligro de destrucción durante la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil, logrando salvar las tallas de madera policromada que convierten la mañana del Viernes Santo en un museo barroco en movimiento bajo el cielo de la ciudad.

PASOS

El primer paso que saldrá de la iglesia de Jesús durante la mañana nazarena será 'La Santa Cena' (1761), portado por 28 estantes, seguido de 'La Oración en el Huerto' (1754), llevado por otros tantos nazarenos. A continuación, será el turno de 'El Prendimiento', con 26 estantes, y tras él 'Los Azotes', con 24, y con 16, posteriormente, 'La Verónica' (1756).

En el ecuador del desfile saldrán a la calle 'La Caída' (1752), portada por 28 nazarenos, y el titular de la Cofradía, 'Nuestro Padre Jesús Nazareno' (1600), por 18 mayordomos.

Cerrarán la procesión 'Apóstol San Juan' (1756) y 'La Dolorosa' (1755), una de las imágenes más veneradas, portados por 18 y 22 estantes, respectivamente. A algunos de ellos los acompañarán grupos de carros bocina y tambores de burla que recuerdan a aquellas que recibió Jesús.