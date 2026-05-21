San Javier evalúa el potencial de su patrimonio sumergido para convertirse en referente de la arqueología subacuática

Un informe avala la creación de un museo sumergido en Isla Grosa y plantea la entrada del municipio en la 'Ruta de los Fenicios' SAN JAVIER (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El municipio de San Javier cuenta con las condiciones necesarias para convertirse en un enclave de referencia dentro del ámbito de la arqueología subacuática. Así se desprende del informe diagnóstico 'El Patrimonio cultural en el municipio de San Javier: La arqueología subacuática', un documento elaborado por el arqueólogo y gestor de patrimonio Miguel San Nicolás del Toro que analiza las fortalezas científicas, patrimoniales y divulgativas del litoral de la localidad.

El estudio, presentado este jueves por los concejales de Cultura, David Martínez, y de Turismo, Estíbaliz Masegosa, junto al autor y la cronista oficial de la localidad, María Griñán, fue encargado por el Ayuntamiento de San Javier con el objetivo de disponer de un análisis técnico que permita estructurar y poner en valor la riqueza arqueológica de sus costas como un recurso cultural y turístico diferenciado.

El texto determina que el frente marítimo de San Javier atesora una historia sumergida de más de 2.500 años, definiendo la zona como "una auténtica autopista comercial de la Antigüedad" por la que transitaron naves fenicias, griegas, púnicas y romanas, según ha informado el Ayuntamiento.

Entre los principales activos identificados, el informe destaca el "hito arqueológico" del Bajo de la Campana, un área que custodia pecios comerciales fenicios con cargamentos de materias primas y manufacturas de la época, así como la Punta del Pudrimel, donde se documenta la presencia de al menos tres pecios con cargamentos romanos y restos púnico-fenicios de alto valor histórico.

INTEGRACIÓN EN RUTAS EUROPEAS Y PROYECTO DE MUSEO

Para potenciar la proyección internacional de este legado, San Nicolás propone en su informe la posible incorporación de San Javier a la 'Ruta de los Fenicios', un itinerario cultural avalado por el Consejo de Europa que emula las antiguas rutas náuticas de esta civilización mediterránea.

Asimismo, el especialista respalda la viabilidad de la iniciativa municipal para implantar un arrecife artificial y un museo subacuático en el entorno del Bajo de la Campana, junto a Isla Grosa, concebido como un espacio de inmersión controlado enfocado al turismo de aventura y el buceo técnico internacional.

Respecto a este proyecto sumergido, la concejala Estíbaliz Masegosa ha precisado que la administración local ya ha completado el correspondiente estudio de impacto medioambiental, por lo que el inicio de las actuaciones queda supeditado al pronunciamiento definitivo de la Demarcación de Costas del Estado.

Desde el equipo de Gobierno han defendido la idoneidad de la infraestructura para diversificar la oferta del municipio hacia un modelo de turismo sostenible, de naturaleza y de valor añadido.

El informe expande su campo de análisis hacia el patrimonio etnográfico terrestre y marítimo del municipio, situando en el horizonte de la UNESCO para el periodo 2026-2027 elementos singulares de la zona como el sistema de pesca de las encañizadas, la navegación en vela latina y los molinos de viento tradicionales.

Del mismo modo, el documento recuerda que la localidad colidera, en un frente común con otras poblaciones españolas e internacionales como Nápoles, la candidatura oficial para la declaración del Belenismo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.