San Javier recupera un balneario típico del Mar Menor en la playa de Santiago de la Ribera

El alcalde, José Miguel Luengo, y la concejala de Turismo y Playas, Estíbaliz Masegosa, visitan las obras del conocido como balneario de Viudes - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIOER

SAN JAVIER (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

Santiago de la Ribera, en San Javier, contará este verano con un balneario de uso público. El alcalde, José Miguel Luengo, y la concejala de Turismo y Playas, Estíbaliz Masegosa, han visitado este lunes las obras del conocido como balneario de Viudes, "que estará listo para su uso en unos diez días".

El balneario, que respeta el estilo original de estas plataformas que caracterizaban el Mar Menor, ha sido rehabilitado por el Ayuntamiento después de que el propietario perdiera la concesión, según ha informado el Consistorio ribereño.

"No queríamos que se perdiera y por eso solicitamos la concesión con un proyecto de rehabilitación", ha explicado el alcalde. El objetivo ahora es poner a disposición de cualquier usuario este balneario "que recupera la esencia del baño histórico en el Mar Menor".

La plataforma, construida en madera de pino tratada especialmente, dispone de una pérgola para la sombra, una silla elevadora para el baño de personas con movilidad reducida, una escalera de piscina para el acceso al agua y bancos de madera.

La obra ha supuesto una inversión de 142.659euro y está encuadrada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-next Generation EU.

Luengo ha aprovechado para recordar que el Ayuntamiento de San Javier también solicitó en 2019 la concesión con un proyecto de rehabilitación del antiguo balneario de Los Arcos a la Demarcación de Costas del Estado, "aunque seguimos esperando después de cinco años".

El Plan de Sostenibilidad Turística, que desarrolla la concejalía de Turismo ha apostado por la recuperación de balnearios en Santiago de la Ribera. El Plan incluyó tres balnearios, uno de los cuales el de Viudes, se estrenará en los próximos días.

Además, se han presentado otros dos proyectos, que siguen sin respuesta, para la recuperación del balneario de Los Arcos y el de Socaire, para uso de actividades náuticas.

Luengo ha apuntado que más allá del valor turístico, la conservación de los balnearios supone recuperar la tradición de los que era el Mar Menor, convertidos en parte del patrimonio histórico y cultural, y ha reiterado la determinación del Ayuntamiento por recuperar la concesión de ambos balnearios cuya concesión seguirán reclamando al Estado.