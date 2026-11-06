Santomera inicia la instalación de cinco sensores ambientales para mejorar el seguimiento de la calidad del aire

Sensor ambiental para mejorar el seguimiento de la calidad del aire
Sensor ambiental para mejorar el seguimiento de la calidad del aire - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA
Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 6 noviembre 2026 13:16
Seguir en

Los dispositivos medirán parámetros como la temperatura, la humedad, el ruido y la concentración de partículas en suspensión

SANTOMERA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha comenzado la instalación de cinco sensores ambientales que permitirán conocer con mayor precisión las condiciones ambientales del municipio y realizar un seguimiento continuado de distintos parámetros relacionados con la calidad del aire.

Los dispositivos se ubican en cinco puntos estratégicos, como son la carretera N-340 a su paso por El Siscar, la plaza de la Iglesia, frente al IES Poeta Julián Andúgar, la plaza Borreguero Artés y el camino de la Aurora, en La Matanza.

Esta distribución permitirá obtener información de diferentes zonas del término municipal y contribuirá a mejorar el conocimiento sobre su entorno ambiental, según ha informado el Consistorio.

En concreto, los sensores medirán la temperatura, la humedad relativa, los niveles de ruido y la concentración de partículas en suspensión PM1, PM2,5 y PM10, indicadores que permitirán disponer de datos objetivos sobre las condiciones ambientales de estos espacios.

La concejala de Transformación Digital, María José Gil, ha visitado los trabajos de instalación y ha destacado la importancia de incorporar nuevas herramientas tecnológicas a la gestión municipal.

"Esta información nos permitirá conocer mejor nuestro entorno y seguir tomando decisiones para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", ha señalado.

Los datos recogidos se integrarán en la plataforma SmartRegion de la Región de Murcia, lo que facilitará su seguimiento permanente y permitirá disponer de información objetiva para orientar la toma de decisiones y avanzar hacia una gestión municipal más eficiente y sostenible.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de instalación de estaciones para la gestión de la calidad del aire en el municipio de Santomera, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro de las actuaciones destinadas al impulso de las ciudades y territorios inteligentes en la Región de Murcia.

El proyecto forma parte de la iniciativa SmartRegion, promovida por la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado