Santomera inicia la instalación de cinco sensores ambientales para mejorar el seguimiento de la calidad del aire

Sensor ambiental para mejorar el seguimiento de la calidad del aire - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

Los dispositivos medirán parámetros como la temperatura, la humedad, el ruido y la concentración de partículas en suspensión

SANTOMERA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha comenzado la instalación de cinco sensores ambientales que permitirán conocer con mayor precisión las condiciones ambientales del municipio y realizar un seguimiento continuado de distintos parámetros relacionados con la calidad del aire.

Los dispositivos se ubican en cinco puntos estratégicos, como son la carretera N-340 a su paso por El Siscar, la plaza de la Iglesia, frente al IES Poeta Julián Andúgar, la plaza Borreguero Artés y el camino de la Aurora, en La Matanza.

Esta distribución permitirá obtener información de diferentes zonas del término municipal y contribuirá a mejorar el conocimiento sobre su entorno ambiental, según ha informado el Consistorio.

En concreto, los sensores medirán la temperatura, la humedad relativa, los niveles de ruido y la concentración de partículas en suspensión PM1, PM2,5 y PM10, indicadores que permitirán disponer de datos objetivos sobre las condiciones ambientales de estos espacios.

La concejala de Transformación Digital, María José Gil, ha visitado los trabajos de instalación y ha destacado la importancia de incorporar nuevas herramientas tecnológicas a la gestión municipal.

"Esta información nos permitirá conocer mejor nuestro entorno y seguir tomando decisiones para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", ha señalado.

Los datos recogidos se integrarán en la plataforma SmartRegion de la Región de Murcia, lo que facilitará su seguimiento permanente y permitirá disponer de información objetiva para orientar la toma de decisiones y avanzar hacia una gestión municipal más eficiente y sostenible.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de instalación de estaciones para la gestión de la calidad del aire en el municipio de Santomera, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro de las actuaciones destinadas al impulso de las ciudades y territorios inteligentes en la Región de Murcia.

El proyecto forma parte de la iniciativa SmartRegion, promovida por la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.