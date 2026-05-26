Santomera reúne deporte, prevención y divulgación en la segunda edición de la Semana de la Salud

Inauguración de la II Semana de la Salud de Santomera - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La plaza de la Salud ha acogido este martes la inauguración de la segunda edición de la Semana de la Salud de Santomera, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y el centro de salud del municipio para promover hábitos de vida saludables y acercar la prevención y el bienestar a toda la ciudadanía.

La programación, que se desarrollará hasta este jueves, 28 de mayo, reúne actividades deportivas, talleres, charlas divulgativas y propuestas intergeneracionales dirigidas a personas de todas las edades, según ha informado el Consistorio.

El alcalde, Víctor Martínez, junto con la concejala de Sanidad, María Tornel, ha asistido a esta jornada inaugural, que ha comenzado con varias sesiones gratuitas de spinning, zumba, zumba gold y pilates.

Martínez ha destacado que "Santomera vuelve a convertirse esta semana en un punto de encuentro para cuidar lo más importante: nuestra salud y nuestra calidad de vida". Además, ha subrayado que estas jornadas abiertas a toda la ciudadanía permiten "seguir fomentando hábitos de vida activos y saludables desde una perspectiva cercana, participativa y pensada para todas las edades".

El primer edil también ha querido agradecer "el enorme trabajo de profesionales, asociaciones, centros educativos, sanitarios y entidades colaboradoras que hacen posible esta programación", asegurando que "la salud también se trabaja en comunidad y, en Santomera, cuando nos unimos, logramos resultados muy positivos".

TALLERES DE SALUD Y CHARLAS SOBRE NUTRICIÓN

La programación continuará este miércoles con estands informativos y divulgativos, talleres de salud integrativa y mindfulness, además de varias charlas relacionadas con la nutrición y los cuidados sanitarios.

El jueves se celebrarán actividades centradas en el envejecimiento activo, la alimentación saludable y la convivencia comunitaria, incluyendo paseos saludables, ejercicios físicos para personas mayores y talleres sobre alimentación y etiquetado de alimentos.

La Semana de la Salud coincide con distintas fechas destacadas del calendario sanitario y social, como el Día Mundial de la Enfermería, el Día Regional del Donante de Órganos y Médula Ósea, la Semana Europea contra el Cáncer, el Día Nacional de la Nutrición y el Día Mundial Sin Tabaco, reforzando así el carácter divulgativo y de sensibilización de esta propuesta.

AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

El alcalde ha recordado que el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobó la pasada semana destinar 3.862.211 euros a la contratación de las obras de ampliación y renovación del centro de salud de Santomera, así como a la construcción de un nuevo servicio de urgencias.

De esta manera, Santomera contará con un centro de salud renovado y con mayor superficie, que ampliará el número de consultas y ofrecerá nuevos servicios como fisioterapia, odontología y una unidad de atención a la mujer. Además, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria contará con unas instalaciones totalmente renovadas.

El centro de salud verá incrementada su superficie, que pasará de 1.817 metros cuadrados a 2.627, distribuidos en tres plantas (baja, primera y segunda). Las nuevas instalaciones evitarán que los usuarios tengan que desplazarse a otros centros de salud limítrofes.

La nueva infraestructura dará cobertura a una población de 17.112 habitantes: 14.682 tarjetas sanitarias de adultos y 2.430 tarjetas sanitarias pediátricas.

El Ayuntamiento de Santomera ha solicitado a la Consejería que el centro de salud lleve el nombre del santomerano Ireno Fernández, médico de atención primaria y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, que desarrolló gran parte de su trayectoria profesional al servicio de la sanidad pública en distintos municipios de la Región de Murcia.

Comprometido con la vida social, cultural y científica de Santomera, participó activamente en numerosas asociaciones, iniciativas solidarias y proyectos locales hasta su fallecimiento en 2018.