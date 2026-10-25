Santomera será la sede de las Jornadas Diocesanas de Hermandades y Cofradías en 2027

El obispo de la Diócesis de Cartagena ha anunciado la designación durante una misa celebrada esta mañana en Cehegín - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

Santomera acogerá en octubre de 2027 las Jornadas Diocesanas de Hermandades y Cofradías, una cita que reunirá en el municipio a más de un millar de cofrades de la Diócesis de Cartagena. El anuncio lo ha realizado esta mañana el obispo, José Manuel Lorca Planes, durante la misa celebrada en Cehegín en el marco de las jornadas de este 2026.

La designación supone una noticia especialmente significativa para las hermandades y cofradías de Santomera, así como para el conjunto del municipio, que tendrá la oportunidad de convertirse en punto de encuentro para las personas vinculadas a la Semana Santa y a la tradición cofrade de la diócesis.

El alcalde, Víctor Martínez, ha asistido a la misa y ha destacado la importancia de acoger eventos de estas características, tanto por su dimensión religiosa y cultural como por su repercusión en la actividad local. "Hemos demostrado que sabemos recibir, organizar y volcarnos con quienes nos visitan. Somos un municipio vivo, dinámico y preparado", ha señalado.

Asimismo, el alcalde ha subrayado que este tipo de encuentros contribuyen a dar vida a las calles y a impulsar la actividad de los comercios y la hostelería, además de permitir que visitantes de otros puntos de la Región conozcan el municipio.

El primer edil ha agradecido al Cabildo de Cofradías de Santomera el trabajo realizado para conseguir que la localidad sea sede de las jornadas en 2027, así como al párroco de Santomera su apoyo a la propuesta desde el primer momento.