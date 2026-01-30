Sara Rubira destaca la potente presencia de empresas de la Región de Murcia en la feria Fruit Logística de Berlín

La consejera Sara Rubira junto a representantes del sector hortofrutícola durante la presentación de la participación de la Región de Murcia en la feria Fruit Logística de Berlín - COMUNIDAD

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector hortofrutícola de la Región de Murcia regresa a la feria Fruit Logística de Berlín, donde "mostrará al mundo el potencial y la calidad de sus productos, su imparable presencia en los mercados internacionales y la variada oferta con la que abastece a los hogares de Europa", según ha destacado este viernes la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira.

Rubira ha anunciado que la "presencia de empresas de la Región de Murcia en la próxima edición de Fruit Logística crece un 16 por ciento y será la más numerosa de la historia".

Al acto de presentación de la presencia regional en la feria han asistido representantes de las asociaciones Fecoam, Apoexpa y Proexport, además de Agritech, Consejo de Agricultura Ecológica, Autoridad Portuaria de Cartagena, IGP Melocotón de Cieza, Pera de Jumilla y del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

En esta ocasión asistirán a la feria de Berlín 73 empresas de la Región, agrupadas en su mayoría en las organizaciones Proexport, Fecoam y Apoexpa, además de las empresas tecnológicas que ofrecen servicios de maquinaria, riego o eficiencia en los cultivos para seguir dando pasos hacia una agricultura rentable, sostenible y que garantiza la seguridad alimentaria.

Se trata de una de las delegaciones españolas con más representación en la trigésimo cuarta edición de la feria Fruit Logística, que contará también con la asistencia del presidente Fernando López Miras, quien acompañará a los representantes del sector "como siempre hemos hecho, porque para nosotros cuidar al campo y a los agricultores es una obligación, defendiendo sus derechos e intereses y velando por que nadie ponga en riesgo su trabajo", resaltó la titular de Agricultura.

Rubira ha señalado que "la asistencia a Berlín está fijada en nuestros calendarios porque somos conscientes de la importancia que el mercado alemán tiene para los productores y exportadores de la Región de Murcia, como principal destino de las frutas y hortalizas, pero también como punto de reunión mundial de importadores llegados de los cinco continentes a los que debemos transmitir la calidad, la sostenibilidad, el sabor y la tradición de nuestro campo".

En esta ocasión, la Región de Murcia contará con un estand institucional de 70 metros cuadrados, que dispone de cocina donde se elaborarán tapas y platos tradicionales, sala de catas, dos áreas de reuniones y un espacio donde realizar presentaciones o acciones de promoción para dar a conocer los productos más destacados presentes en la feria.

En total, y junto a los expositores de las empresas asistentes, la Región de Murcia dispondrá de un espacio que supera los 610 metros cuadrados, de mayor tamaño que en la pasada edición, ubicado en el pabellón 18 de Messe Berlín.

"Un espacio de encuentro y reunión para todas las empresas presentes en la feria, pero también de acogida para aquellos importadores interesados en nuestra oferta y nuestros productos, que volverá a ser el epicentro de la delegación nacional como en los últimos años, un lugar de referencia y en constante ebullición", destaca la consejera.

En definitiva, añade Rubira, "una feria ilusionante donde mostrar nuestra mejor versión al mundo y demostrar que la Región de Murcia está preparada para ser mucho más que la Huerta de Europa".

En la pasada edición de 2025 la superficie expositiva de la feria Fruit Logística ocupó 26 pabellones del recinto ferial Messe Berlin por un tamaño superior a 128.000 metros cuadrados y contó con la participación de 2.600 expositores de más de 90 países y 91.000 visitantes procedentes de 145 países.