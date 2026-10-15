El SCRATS denuncia el retraso de las obras del Tajo-Segura y teme que el agua comprometida no llegue

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha criticado el retraso de las obras de reparación de dos tramos del canal debidas a unas filtraciones.

El presidente del SCRATS ha denunciado que una rotura "convencional en septiembre parece que va a ralentizar toda la ejecución de las obras" y lamenta que se puedan agotar los plazos y no se envíe el agua comprometida, 75 hectómetros cúbicos para regadío y 20 para abastecimiento humano que quedarán retenidos en el embalse de Entrepeñas y Buendía, según han informado desde el SCRATS.

Jiménez ha denunciado la "animadversión" del Gobierno y de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) hacia el travase "que tan gran papel ha hecho para este país".

El presidente de los regantes ha lamentado esta decisión, así como la del recorte del trasvase, o que los 3.050 millones de euros destinados a paliar los efectos de este recorte no hayan llegado. "3.050 millones de mentiras", ha lamentado.

De este modo, Jiménez ha animado a los ciudadanos, comunidades de regantes del trasvase y resto de corporaciones de la Vega del Segura, así como empresas del sector primario a participar en las movilizaciones convocadas por COAG, ASAJA y Unión de Uniones para el 28 de octubre, así como a las administracines a "elevar el tono en defensa del agua, tan importante para nosotros".

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