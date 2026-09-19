El Scrats secundará las manifestaciones que convoquen en los próximos días Asaja, Coag y Upa

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Scrats de Regantes ha confirmado, a través de un comunicado, que secundará todas las manifestaciones que convoquen en los próximos días las organizaciones sectoriales Asaja, COAG y Upa, debido a que "la situación que vive el sector primario es insostenible" y las políticas "erráticas y contrarias a los intereses de los productores europeos, que abocan al cierre a muchos compañeros".

Desde Scrats afirman que "el incremento de precios graba la producción sin que tenga reflejo en los ingresos de venta del agricultor y ganadero. Mientras que la entrada de productos de terceros países no parece tener control ni freno".

El sindicato subraya que "ha sido un buen año hidrológicamente hablando, pero persiste el recorte del trasvase y la zozobra sobre el cierre de pozos", al tiempo que acusa a la administración de Castilla La Mancha de "presionar constantemente al Gobierno central para evitar que nos lleguen los recursos aprobados pero pendientes de trasvasar", es decir, "nuestros ahorros de cara al año próximo".

Algo que, para el sindicato, "pone en riesgo el año hidrológico siguiente". Si es así él Scrats "elevará el tono contra el gobierno de la Nación. Y contra todos los representantes del mismo. Estaremos con las organizaciones agrarias movilizando y cooperando".