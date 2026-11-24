Sean Frutos - LAST TOUR

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sean Frutos actuará a Barcelona y Madrid en 2027 para presentar en directo 'Lo volvería a hacer', el álbum con el que inaugura su nueva etapa artística tras la disolución de Second. El vocalista, compositor y fundador de la banda actuará el 13 de marzo en Razzmatazz 2 de Barcelona y el 21 de mayo en Sala BUT de Madrid.

Después del final de Second, Frutos decidió alejarse durante un tiempo de la vida pública y esperar a que regresaran las canciones y las historias. 'Lo volvería a hacer' nace de ese proceso. Se trata de un disco "que mira hacia atrás sin arrepentimiento y que encuentra en todo lo vivido el punto de partida para seguir avanzando", han informado desde Last Tour.

El álbum se mueve entre la intensidad del indie-rock, atmósferas sugerentes y una escritura cargada de imágenes, ironía y referencias. Canciones como 'En la fuente', 'Cuando duela', 'Un lugar donde quedarme' o '¿Y ahora qué?' muestran distintas caras de un trabajo atravesado por la memoria, los reencuentros, la pérdida y la búsqueda de nuevos refugios.

Sean Frutos trabaja en la producción junto a Jorge Guirao, su compañero compositivo en Second, en un álbum que abre una etapa pensada para volver a encontrarse con el público sobre los escenarios.

El cantante presentó por primera vez en directo este nuevo trabajo en el Teatro Circo de Murcia este pasado sábado 21 de noviembre. Las entradas se vendieron en minutos para lo que fue el reencuentro del murciano con su público después de despedirse con Second en el mismo recinto hace casi tres años.