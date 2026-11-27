Sean Frutos - ALLSOUNDS

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi tres años después de bajarse del escenario del Teatro Circo de Murcia con lo que define como el proyecto de su vida, Sean Frutos, el que durante 27 años fue la voz de Second, ha vuelto a los escenarios con su primer trabajo en solitario, 'Lo volvería a hacer'. El disco fue publicado el viernes 13 de noviembre, el día de su cumpleaños, y saldrá a la venta en vinilo en enero, aunque se puede escuchar en streaming.

El cantante y compositor reconoce que se había creado "misterio e incertidumbre" en torno a su figura, ya que no había ofrecido entrevistas ni había anunciado ningún proyecto desde aquel último concierto. "Me había retirado un poco de todo porque llevaba 27 años con la banda, girando, con viajes, discos, conciertos y hoteles y quería volver a echarlo de menos", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

Frutos regresó a los escenarios en el Teatro Circo, ese espacio "emblemático" en su carrera, el pasado sábado, 21 de noviembre. Lo hizo con el aforo completo, después de que las entradas se vendieran en minutos para ser testigos del regreso del cantante.

Esta presentación la preparó "a conciencia" durante varios meses junto con la banda que le acompaña, compuesta por Jorge Guirao (guitarra), Samuel Vidal (guitarra), Madbel (teclados), Helios Sánchez (bajo), Pablo Roda (batería) y Laura Russin, Paula Zamora y Celia Gambín (coro).

"Lo que pasó el sábado fue mágico, como un sueño cumplido, porque todo el guion que teníamos en nuestra cabeza se fue sucediendo y el público nos llevó en volandas", ha recordado.

Este primer directo se celebró en el lugar donde Second dijo adiós a los escenarios con tres conciertos consecutivos en diciembre de 2023, y que Frutos consideraba que era "el lugar donde tenía que comenzar esta etapa".

Las entradas, que salieron a la venta en marzo de este año, se vendieron en minutos pese a la "incertidumbre" de Frutos ante si "el público iba a seguir estando ahí".

En esta nueva etapa le acompaña Jorge Guirao, quien fuera guitarrista y co-fundador con él de Second, y al que considera "como un hermano". A los mandos de la producción de este disco, un ámbito en el que Frutos ha afirmado que "ha crecido muchísimo", el exguitarrista de Second también acompañó a su amigo en su primer concierto en solitario.

Jorge es con quien ha "crecido musicalmente" y con quien se compenetra "a la hora de componer y de estar en el escenario". "No hemos partido de cero, llevamos una trayectoria de muchos años y con mirarnos ya sabemos lo que va a hacer el otro", ha añadido. Fue a él a quien llamó al día siguiente del último concierto de despedida de la banda, y con él se dio "una llantera telefónica".

Después de esto, vino un tiempo de descanso, retiro y estudio. "Desmarcándome y alejándome un poco de la música porque lo necesitaba", ha sostenido. El regreso surgió "de forma natural y espontánea", cuando volvió a coger la guitarra y la libreta para escribir "cosas que sentía", empezando por su primer 'single', 'Lo volvería a hacer', del que surgieron los demás temas. "Al final soy lo que soy, soy el pasado, el pasado me ha forjado y esto es lo que me gusta y lo que soy", ha reconocido.

'LO VOLVERÍA A HACER'

El primer 'single' de este disco con el mismo nombre, 'Lo volvería a hacer', vio la luz el 13 de marzo de 2026. Fue a Jorge Guirao a quien volvió a llamar, esta vez con un buen número de letras en su libreta, y en su 'home studio' las produjeron y maquetaron. A ellos se sumó Pablo Roda a la batería, Madbel a los teclados, y su hermana, Maryan Frutos (Kuve) con los coros.

El álbum vio la luz el 13 de noviembre y de momento el recibimiento "parece que está siendo bueno", admite con prudencia. "La gente está valorando la calidad artística y, aunque esté feo que lo diga, el esfuerzo, el tiempo y la dedicación" ha valorado con estas nuevas canciones apenas unos días en la calle.

Llevar, sin esconder, el nombre de Second a las espaldas ejerce "presión pero de la buena". Con 27 años de carrera, ha asegurado "estar acostumbrado, es como si fuera un disco más de los que sacábamos antes, en cada uno te la juegas", igual que ocurría con su antiguo grupo, con el que, "si un disco no cumplía las expectativas, podía bajar".

GIRA EN SALAS

Con su nueva banda compartió escenario en el Teatro Circo, igual que hará en las tres fechas que ha anunciado, el 13 de marzo en Razzmatazz 2, en Barcelona, el 21 de mayo en la Sala BUT, en Madrid y el 19 de junio en Mamba Garden, en Murcia.

Unas citas que espera que "marquen la diferencia" y que cuando el público salga de la sala lo haga siendo "diferente, que haya algo que les haya transformado o, al menos, les haya tocado".

"OTROS GRUPOS HAN VISTO QUE DESDE ESTA REGIÓN NO ES IMPOSIBLE"

Second es siempre el grupo al que las bandas de la Región citan cuando les preguntan aquello de "¿Qué pasa en Murcia?". Frutos se ve reflejado en ellos cuando él admiraba a Farmacia de Guardia, la banda del fallecido periodista Jam Albarracín. "Fueron de los primeros que salieron de Murcia y fueron un ejemplo", ha afirmado sobre el grupo de quien tanto les apoyó.

"Nosotros éramos unos chavales que soñábamos cosas inalcanzables, pero al final terminamos haciendo giras por España, Reino Unido y Latinoamérica", ha recordado el cantante, que ha afirmado que se alegra del éxito "inimaginable" de bandas como Viva Suecia y Arde Bogotá. "Los que han venido después de Second han visto que se puede hacer desde aquí, desde esta Región, no es imposible", ha defendido.