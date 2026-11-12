El sector agroalimentario genera 7.526 millones en la Región de Murcia y aporta el 18,1% de su economía - BCC GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector agroalimentario genera 7.526 millones de euros de valor añadido bruto (VAB) en la Región de Murcia, donde representa el 18,1% de la economía y el 24,1% del empleo, los porcentajes más elevados de España. Así lo recoge el 'Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas. Informe 2025', publicado por Cajamar con la colaboración del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

La actividad agroalimentaria regional da trabajo a 169.217 personas y aporta el 5,4% del VAB del sector en el conjunto nacional. Su cadena de valor presenta una distribución equilibrada entre la comercialización, que concentra el 36,5% del VAB sectorial; la agricultura y la pesca, con el 35,2%; y la industria de alimentación, bebidas y tabaco, con el 28,3%.

Uno de los principales rasgos del sector es su orientación exportadora. Las ventas agroalimentarias al exterior alcanzaron los 7.552 millones de euros en 2025, lo que sitúa a la Región como la cuarta comunidad autónoma más exportadora de España, con el 9,8% del total nacional. Además, estos productos representan el 55% de todas las exportaciones regionales de bienes, el porcentaje más elevado del país.

La actividad exterior se traduce en un superávit comercial agroalimentario de 5.010 millones de euros, el segundo mayor de España, solo por detrás de Andalucía. La Región cuenta con 1.713 empresas exportadoras del sector, un 10,3% más que en 2024. Alemania, Francia y Reino Unido son sus principales mercados de destino y concentran conjuntamente el 43,3% de las ventas.

En cuanto a la producción agraria, el informe destaca la especialización vegetal de la Región, donde los cultivos vegetales representan el 70,7% de la producción. Los vegetales frescos constituyen el principal grupo, con el 27,5% del total regional, y sitúan a la comunidad como la segunda mayor productora española, al concentrar el 11,4% de la producción nacional. Las frutas aportan el 21,9%, mientras que también destacan las plantas y flores (17,1%) y el ganado porcino (16%).

La industria agroalimentaria regional está integrada por 960 empresas, que representan el 3,5% del total nacional y el 17,3% del tejido manufacturero de la comunidad. El 91,4% de estas compañías pertenece a la industria alimentaria y el 8,6% restante se dedica a la fabricación de bebidas.

Pese a su peso económico y su capacidad exportadora, el informe identifica la mejora de la productividad como uno de los principales desafíos del sector. La actividad agroalimentaria de la Región es un 7,2% más competitiva que la media nacional, pero esta ventaja se sustenta principalmente en unos costes laborales medios un 21% inferiores, que compensan una productividad un 15% por debajo de la española.

Por subsectores, la agricultura y la pesca presentan mayores dificultades de competitividad, con una productividad un 28% inferior a la media nacional. En cambio, la industria de transformación es un 11% más competitiva que la media española y la comercialización de alimentos y bebidas, un 5%.

El estudio también recoge que el gasto por persona en alimentos en la Región se situó en 1.629 euros, por debajo de la media nacional, de 1.687 euros. No obstante, los alimentos y bebidas representan el 20,7% de la cesta de la compra regional, frente al 18,9% del conjunto de España.

En materia de innovación, la Región concentró el 5,5% de los proyectos de innovación agraria finalizados en España entre 2018 y 2022. Asimismo, destaca el peso de la agricultura ecológica, que representa el 49,4% de las explotaciones regionales acogidas a medidas de desarrollo rural, el porcentaje más elevado del país.