El SEF oferta en julio más de 130 cursos gratuitos con cerca de 3.000 plazas para personas desempleadas y ocupadas

Imagen de archivo de uno de los cursos de formación y capacitación laboral impartidos por el SEF - CARM

MURCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, va a ofertar durante este mes de julio un total de 2.941 plazas de formación para el empleo a través de 132 cursos gratuitos.

En concreto, 68 acciones formativas están dirigidas a personas desempleadas y las 64 restantes a trabajadores ocupados. En total serán 14.302 horas de formación que impartirán entidades de formación en 15 municipios de la Región de Murcia y abordarán las competencias y habilidades de 19 familias profesionales distintas.

La directora general del SEF, Pilar Valero, ha explicado que esta oferta formativa "se ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada municipio y las demandas actuales del mercado de trabajo, lo que nos permite conjugar en nuestra programación la capacitación en sectores emergentes, que ya están transformando el tejido producto regional, con especialidades asociadas a oficios tradicionales que siguen generando empleo y requieren relevo generacional".

Así pues, en la oferta de este mes para personas desempleadas destacan especialidades vinculadas a sectores que están demandando mano de obra cualificada como el de la industria o la construcción.

En el caso de este último sector, por ejemplo, Alhama de Murcia va a acoger un curso de 'Montaje de andamios tubulares' de 140 horas, una especialidad muy demandada en obras de construcción, rehabilitación o mantenimiento.

Por su parte, la programación para trabajadores ocupados busca potenciar tanto la actualización profesional como el aprendizaje de nuevas competencias. De esta manera, los profesionales de la educación, por ejemplo, disponen este mes de acciones formativas para adquirir recursos innovadores para desarrollar su labor en el aula como el de 'Intervención Educativa del Alumnado con Altas Capacidades' y el de 'Recursos didácticos específicos de robótica educativa'.

Las personas interesadas en conocer la oferta completa de cursos programada para este mes, así como las fechas y el lugar de impartición, pueden hacerlo a través de la sección 'Busco formación' de la página web del SEF o en la aplicación 'SEF Móvil'. En caso de que la inscripción del curso que deseen realizar esté aún abierta, deben ponerse en contacto con la entidad que lo imparte para presentar su solicitud.