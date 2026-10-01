Segado (PP), sobre el CEMOP: "Los ciudadanos castigan la política de maltrato de Sánchez a nuestra tierra"

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional Joaquín Segado - PPRM

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional Joaquín Segado ha afirmado que "los ciudadanos de la Región castigan de forma contundente la política de maltrato de Pedro Sánchez a nuestra tierra, y penalizan también a quienes la aplauden siguiendo las consignas y órdenes de Moncloa y Ferraz", tras conocer los datos del CEMOP publicados este jueves que le darían la victoria al PP en si hoy se celebraron las elecciones regionales y según los cuales el PSOE perdería entre 3 y 4 diputados.

Para Segado, estos datos "reflejan que la confianza de los ciudadanos de la Región en el Partido Popular y el presidente Fernando López Miras es cada vez mayor, lo que tiene especial valor cuando estamos a punto de culminar la legislatura", han informado desde el partido.

El portavoz en la Asamblea ha señalado que "si hoy se celebraran elecciones en la Región de Murcia, el Partido Popular de Fernando López Miras las ganaría con mayor claridad y contundencia y rozando la mayoría absoluta". "En cambio, Pedro Sánchez y Francisco Lucas arrastran al PSOE a la mayor debacle de su historia", ha señalado Segado.

"Ese respaldo mayoritario y cada vez más claro al PP demuestra que los ciudadanos hacen un balance positivo de las políticas y la gestión del Gobierno regional, centrada en mejorar la vida de los ciudadanos y poner soluciones a sus problemas, y también en defender los intereses de la Región en materias como agua, financiación o infraestructuras", ha resaltado.

Segado ha resaltado que, tras esta legislatura "el PP de López Miras no solo se mantiene fuerte, sino que crece en escaños, aumenta su ventaja y se sitúa cada vez más cerca de la mayoría absoluta", ha incidido Segado.

Por otra parte, ha destacado que, con estos datos, el PSOE en la Región de Murcia "sufriría un batacazo sin precedentes", "Ha pasado de tocar suelo a rebasar el subsuelo", ha apuntado el portavoz parlamentario. "Obtendría sus peores resultados de la historia de la democracia y descendería del segundo al tercer puesto. Con Lucas a la cabeza, los socialistas incluso tienen difícil aspirar a liderar la oposición", ha añadido.

"Estos muy buenos resultados del Partido Popular se cimentan en el liderazgo del presidente Fernando López Miras, una vez más el líder político regional mejor valorado", ha destacado Segado. "En cambio, Lucas y su ciego seguidismo de Sánchez obtienen un sonoro suspenso de los ciudadanos: el hecho de ser el líder menos conocido no le libra de ser el peor valorado entre los políticos de la Región", ha puntualizado.

"Entre los líderes nacionales, el presidente nacional del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo vuelve a obtener la mejor nota, mientras Sánchez, que es puntuado con un raquítico 1,9, se hunde en su lodazal de corrupción y con su inacción en la crisis de Ceuta", ha concluido.