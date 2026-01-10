Segado (PP) que Vox y PSRM "buscan protagonismo" al bloquear la Ley de Vivienda Asequible

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, en su intervención en una mesa redonda sobre acceso a la vivienda de la XXVIII Interparlamentaria del PP - PP

MURCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional Joaquín Segado ha denunciado, en su intervención en una mesa redonda sobre acceso a la vivienda de la XXVIII Interparlamentaria del PP que se celebra en A Coruña, que "el bloqueo de Vox y PSOE a la Ley de Vivienda Asequible del Gobierno del presidente Fernando López Miras hace más difícil a los jóvenes construir su proyecto de vida".

Segado ha denunciado "el error político de gran calado de quienes se aliaron para tumbar el decreto-ley e impidieron que se activen 25.000 viviendas en los próximos cinco años en la Región". "Han antepuesto la lógica del bloqueo a la lógica de la solución", ha lamentado.

"En estos siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, la vivienda ha pasado de ser la preocupación número 16 para los españoles a convertirse en el principal problema del país", ha recordado el portavoz. "Es el retrato del fracaso del Gobierno de España" ha apostillado.

"Ante esta situación, el Gobierno de Fernando López Miras ha puesto encima de la mesa una Ley, que es fruto del diálogo real con todos los sectores implicados: los constructores; los ayuntamientos, que tramitan y conceden licencias; los promotores; y, por supuesto, las entidades financieras, sin las cuales la mayoría de las familias no puede acceder a una vivienda", ha explicado.

"De ese trabajo serio, hecho con rigor técnico y fruto de un diálogo abierto ha salido un texto legal con impacto medible: permitiría poner en el mercado 25.000 viviendas en cinco años en la Región de Murcia *, ha subrayado Segado.

"Precisamente para que esa respuesta fuera inmediata, el Gobierno regional lo aprobó mediante decreto-ley", ha apuntado el portavoz. Sin embargo, "desde el Partido Popular defendimos convalidarlo y tramitarlo como proyecto de ley, con el fin de mantener la eficacia inmediata del decreto y, al mismo tiempo, abrir la puerta a que el resto de los grupos parlamentarios presentaran enmiendas y propuestas para mejorarlo".

"Por desgracia, PSOE y Vox se aliaron para votar en contra y tumbar el decreto-ley", ha señalado Segado. "Con su voto, han provocado un bloqueo en todo lo que tiene que ver con facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes", ha incidido.

"Queda patente una vez más que, frente a quienes buscan protagonismo a costa de derrotar al contrario y bloquear lo que es bueno para la sociedad, la política del PP se centra en mejorar la vida de la gente, ofrecer oportunidades y resolver problemas", ha resaltado Segado.

"Nosotros siempre elegimos gestión, diálogo, medidas útiles y resultados", ha asegurado. "Porque la vivienda no puede seguir siendo el gran obstáculo para toda una generación; y porque gobernar, también desde los parlamentos, es, ante todo, servir", ha concluido.