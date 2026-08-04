La Seguridad Social en la Región de Murcia gana más de 21.928 afiliados en julio en tasa interanual

Archivo - Fachada de la oficina del INEM - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social en la Región de Murcia ganó una media de 21.928 cotizantes en julio respecto al mismo mes del año anterior (+2,4 por ciento), hasta sumar 706.4988 afiliados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En lo que se refiere al dato mensual, el sistema sumó en la Región un total de 1.570 afiliados, lo que representa un aumento del 0,22 por ciento.

Del total de personas afiliadas en la Región de Murcia en mayo, 599.005 pertenecían al régimen general; 106.290 al régimen de autónomos; 1.203 a trabajadores del mar y ninguno a minería y carbón.

En el caso concreto del régimen general, está integrado por el sistema especial agrario, con 85.998 trabajadores; el régimen de empleados del hogar, con 9.352, y el general, con 503.655.