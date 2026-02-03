La Seguridad Social en la Región de Murcia pierde 8.609 afiliados en enero

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social en la Región de Murcia perdió una media de 8.609 cotizantes en enero respecto al mes del año anterior (-1,26 por ciento), hasta sumar 673.674 parados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En lo que se refiere al dato anual, el sistema sumó en la Región un total de 17.618 afiliados, lo que representa un aumento del 2,69%.

Del total de personas afiliadas en la Región de Murcia en enero, 567.141 pertenecían al régimen general; 105.543 al régimen de autónomos; 991 a trabajadores del mar y ninguno a minería y carbón.

En el caso concreto del régimen general, está integrado por el sistema especial agrario, con 77.518 trabajadores; el régimen de empleados del hogar, con 8.755, y el general, con 480.868.

En el conjunto nacional, la Seguridad Social perdió una media de 270.782 cotizantes en enero respecto al mes anterior (-1,2%), registrando su peor dato en este mes desde 2012, cuando la afiliación media disminuyó en más de 271.000 ocupados.