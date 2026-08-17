Seis detenidos en Almendricos (Lorca) por robos de tractores y su presunta relación con el 'petaqueo' - GUARDIA CIVIL MURCIA

LORCA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarticulado, en el marco de la operación 'Lizard-Track', un grupo criminal asentado en la diputación lorquina de Almendricos, cuyos seis miembros han sido detenidos como presuntos autores de delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, transporte de sustancias explosivas, amenazas graves y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició tras varios robos de tractores, turismos y maquinaria agrícola registrados en fincas de Lorca y Puerto Lumbreras en un corto periodo de tiempo, según ha infromado la Guardia Civil de la Región de Murcia

Algunos de los asaltos se produjeron con violencia, ya que los presuntos autores llegaron a entrar en domicilios o fincas mientras sus propietarios se encontraban en el interior y, en algún caso, los amenazaron con un arma de fuego para evitar que denunciaran.

Las pesquisas permitieron centrar las sospechas en un conocido clan familiar asentado en Almendricos y determinar que algunos de los vehículos agrícolas sustraídos podrían encontrarse ocultos en distintas fincas e inmuebles vinculados al grupo.

Tras obtener autorización judicial, la Guardia Civil registró dos inmuebles y recuperó cuatro tractores y dos turismos, que fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

En uno de los domicilios también se localizaron abundante munición de distintos calibres para arma corta. Durante los registros, los agentes aprehendieron además más de 4.000 litros de gasolina y cientos de garrafas.

Según la Guardia Civil, este hallazgo apunta a la presunta relación del grupo con el denominado 'petaqueo', una modalidad vinculada al suministro de combustible a embarcaciones utilizadas para introducir droga o personas, como narcolanchas o pateras-taxi.

La operación 'Lizard-Track' ha concluido con la detención de los seis integrantes del clan familiar, a quienes se atribuye presuntamente la comisión de los delitos investigados.