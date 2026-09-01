Seis detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en el barrio de El Carmen de Murcia

1113342.1.260.149.20260901095342 Agentes de la Policía Nacional conducen a los detenidos hacia el furgón policial durante el desmantelamiento de un punto de venta y consumo de drogas en el barrio de El Carmen, en Murcia - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta y consumo de sustancias estupefacientes en el barrio murciano de El Carmen, en el marco de una operación que se ha saldado con la detención de seis hombres por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

La intervención se inició a raíz de las quejas y avisos canalizados por colectivos y asociaciones de vecinos a la Comisaría de Distrito de El Carmen, que alertaban sobre el continuo trasiego de compradores en la zona, según ha informado el Cuerpo.

Las pesquisas permitieron desplegar un dispositivo preventivo de seguridad que localizó el inmueble utilizado para la transacción de los estupefacientes, donde los compradores o bien abandonaban la vivienda a los pocos minutos o permanecían en el interior para consumir.

Durante la inspección de la vivienda, los agentes intervinieron diversas cantidades de cocaína, marihuana y blísteres de benzodiacepinas, así como balanzas de precisión y dinero en efectivo.

Asimismo, la Policía Nacional incautó varias joyas y piezas de bisutería, como collares y pendientes, de posible procedencia ilícita, que habrían sido entregadas por los compradores como medio de pago o intercambio por droga.

Los seis arrestados, que acumulan antecedentes por diversos delitos, desempeñaban tareas de control de accesos y seguridad en el inmueble, además de la venta de las sustancias. Tras su detención, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares correspondientes.