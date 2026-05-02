Seis personas resultan heridas, dos de ellas graves, en un accidente de tráfico entre dos vehículos en Lorca

MURCIA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido a seis personas que han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado este viernes por la noche en la carretera RM C-15, en el municipio de Lorca.

A las 22.02 horas de ayer, varias llamadas realizadas al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia alertaban de un accidente de tráfico ocurrido en la carretera RM C-15, en sentido San Diego, en el término municipal de Lorca.

En el siniestro se vieron involucrados dos vehículos. Al lugar se desplazaron de inmediato patrulla de la Guardia Civil y ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 para atender a los afectados. Asimismo se contó con personal de mantenimiento de carreteras para asegurar la vía.

Como consecuencia del accidente, seis personas resultaron heridas, dos de ellas de carácter grave. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Rafael Méndez de Lorca.