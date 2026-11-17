Presentación de la campaña 'Recorre. Descubre' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los comercios, servicios y establecimientos del barrio de El Carmen pueden recorrerse ahora a través de seis rutas temáticas incluidas en la campaña 'Recorre. Descubre', impulsada por el Ayuntamiento de Murcia y la Asociación de Comerciantes del Barrio de El Carmen con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes la oferta.

La campaña consta de un mapa digital interactivo que permite localizar los establecimientos participantes y conocer la actividad que desarrolla cada uno de ellos recorriendo las calles del barrio. La herramienta está disponible a través de la página web de la asociación de comerciantes https://comerciantesdelcarmen.es/ y de códigos QR ubicados en los comercios asociados. Estas rutas ofrecen itinerarios organizados por categorías comerciales, facilitando de este modo la búsqueda de negocios en función de los intereses de cada usuario.

Además, la campaña incluye el reparto de bonos entre los compradores para que estos puedan acceder a descuentos en los comercios del barrio.

SEIS RUTAS

La propuesta plantea seis recorridos diferentes por las calles del barrio. La ruta 'Viste el Carmen' reúne establecimientos especializados en moda, calzado, ópticas y complementos; 'Cuídate en el Carmen' agrupa negocios relacionados con la salud y el bienestar como farmacias, clínicas, gimnasios y herbolarios; mientras que 'Tu casa, tu barrio' recorre comercios vinculados a decoración, mobiliario, ferreterías y las soluciones para el hogar.

La iniciativa incluye además las rutas 'Crecer en el Carmen', centrada en establecimientos relacionados con la infancia, moda infantil y familias; 'Sabores del Carmen', dedicada a la gastronomía, la alimentación y los productos de proximidad; y 'El Carmen te lo resuelve', que reúne servicios, tecnología y negocios orientados a cubrir necesidades cotidianas.

A través del mapa interactivo, los usuarios pueden conocer la ubicación de los establecimientos adheridos y acceder directamente a los recorridos mediante herramientas de navegación habituales, permitiendo organizar visitas y desplazamientos por el barrio.

La campaña, enmarcada en la iniciativa municipal 'Murcia Todo el año', busca acercar al público la diversidad comercial en El Carmen y facilitar el conocimiento de los negocios que desarrollan su actividad en este entorno urbano.