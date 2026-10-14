El servicio de Comidas a Domicilio de Murcia cumple 20 años con 322 beneficiarios y 7.000 menús al mes - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio municipal de Comidas a Domicilio de Murcia cumple 20 años con 322 beneficiarios y alrededor de 7.000 menús servidos al mes, dirigidos a personas mayores y con discapacidad que tienen dificultades para preparar o disponer de una comida adecuada en sus hogares.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha participado este miércoles en una jornada conmemorativa del aniversario, que ha reunido a personas usuarias, familiares y profesionales para abordar la evolución del servicio, la calidad nutricional de los menús y el acompañamiento que reciben los beneficiarios, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

Pérez ha destacado que el Ayuntamiento mantiene "ese carácter humanista en la gestión que hace que tengamos en el centro de todas las decisiones a nuestras familias, a las personas que más lo necesitan". Asimismo, ha subrayado la apuesta municipal por un recurso que, según ha señalado, contribuye a mejorar la calidad de vida de los murcianos, especialmente de las personas más vulnerables.

El servicio contará además con la colaboración del chef murciano Juan Guillamón, que participará en el diseño y la elaboración de los menús. Su aportación permitirá incorporar criterios de calidad culinaria y productos de proximidad.

MENÚS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS

Las comidas son nutricionalmente completas y dietéticamente equilibradas e incluyen pan, ensalada, primer y segundo plato y postre. Los menús pueden responder a una dieta basal o adaptarse a las necesidades y patologías de los beneficiarios, como problemas gástricos o hepáticos, enfermedades renales, celiaquía, alergias e intolerancias.

En función de su situación y necesidades, las personas usuarias pueden elegir entre recibir los menús de lunes a viernes, de lunes a domingo o únicamente durante los fines de semana, sábados y domingos.

La jornada conmemorativa ha incluido una mesa redonda sobre los cambios experimentados por este recurso durante sus dos décadas de funcionamiento y su adaptación a las necesidades de las personas atendidas. También ha permitido conocer testimonios de usuarios y profesionales y reconocer la labor del personal de reparto.

El encuentro se completa con un espacio gastronómico en el que se realiza una demostración de elaboración de un menú saludable adaptado a las necesidades de las personas beneficiarias.

Además del suministro de alimentos, el servicio municipal ofrece acciones formativas gratuitas sobre alimentación saludable, envejecimiento activo, prevención de enfermedades y otros aspectos relacionados con el bienestar y la autonomía personal.