Siete detenidos en Ceutí por robar y vender productos agrícolas y de alimentación

1095649.1.260.149.20260612122541 Materiales incautados - GUARDIA CIVIL MURCIA

CEUTÍ (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación 'Escopetín', una investigación desarrollada en varios municipios de la Región, en la que se ha desmantelado un grupo delictivo asentado en Ceutí, que se encuentra tras la autoría de medio centenar de delitos contra el patrimonio.

Durante la operación, los investigadores han detenido a los siete integrantes del grupo delictivo y han recuperado parte de los objetos sustraídos en los robos y se han incautado de las prendas de vestir, herramientas y el vehículo utilizado, según han informado desde la Benemérita.

Los guardias civiles abrieron la operación el pasado mes de marzo, cuando se detectó el aumento de comisión de delitos contra el patrimonio en la zona periférica de Archena, por lo que se inició la correspondiente investigación y un amplio dispositivo de vigilancia para prevenir la comisión de más delitos.

Los primeros pasos de la operación condujeron a los investigadores hasta un grupo delictivo integrado por varias personas y asentado en Ceutí, que se encontraba, presuntamente, tras los delitos investigados. Los agentes comprobaron que presentaban un comportamiento errático, de carácter oportunista en sus 'modus operandi' y áreas de actuación, lo que dificultaba notablemente la acción policial en el transcurso la investigación.

La Guardia Civil ha comprobado que conforme evolucionaba la actividad delictiva del grupo criminal ampliaba su zona de actuación a múltiples municipios de la Región. Los primeros delitos se registraron en el municipio archenero, pero su movilidad y radio de acción se amplió hasta Fortuna, Cieza, Abarán, Villanueva del Río Segura, Jumilla, Mula, Murcia y Santomera.

Los integrantes del grupo delictivo ahora desmantelado se desplazaban en vehículo a los diferentes escenarios elegidos, muy variados entre ellos, como almacenes agrícolas, cabezales de riego, viviendas o comercios. En todos los casos se empleaba la fuerza para acceder a su interior, mediante el corte de las vallas perimetrales, rotura de puertas, rejas o ventanas. La actuación se realizaba con notable rapidez, para evitar ser detectados, y en apenas unos minutos sustraían del interior de los inmuebles cualquier objeto o material de valor.

Los objetos sustraídos, entre los que figuraban de manera destacada productos fitosanitarios y abonos, eran comercializados de forma ilícita a diferentes personas que harían las veces de receptadores, con los que contactaban directamente con asiduidad y de los que obtenían el beneficio económico de sus actos de manera rápida minimizando los riesgos de ser detectados.

Estos receptadores, a su vez, se beneficiaban de la obtención de dichos productos a menor coste, especialmente significativo en productos de alimentación o bebidas alcohólicas, para ser reintroducidos en bares y restaurantes, así como agricultores con los distintos productos fitosanitarios, los cuales habrían adquirido a precios muy por debajo de su precio real en cualquier comercio del sector.

Esta práctica de receptación de productos sustraídos, especialmente en el sector agrícola, retroalimentaba la comisión de más hechos delictivos, propiciando un mercado ilícito de abonos, fertilizantes, fungicidas, a lo que habría que añadir la sustracción de motores y baterías de los cabezales de riego, con los daños a la producción e instalaciones, algunos de ellos en plena temporada.

La Guardia Civil identificó a los siete integrantes del grupo delictivo, definió sus modus operandi, obtuvo los vínculos a los múltiples ilícitos y puso en marcha la fase de explotación de la operación, en la que han participado varias decenas de efectivos.

Los guardias civiles han llevado a cabo, de forma simultánea, la entrada y el registro de dos domicilios de los sospechosos en Ceutí, donde los investigadores se han incautado de objetos de valor sustraídos, como relojes, joyas, maquinaria, pequeños electrodomésticos y productos de electrónica, productos agrícolas y fitosanitarios, así como las prendas de vestir, herramientas y un vehículo utilizados durante la actividad ilícita ahora esclarecida.

La operación ha concluido con la localización y detención de los siete integrantes del grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, hurto, daños, defraudación fluido eléctrico y receptación. A la parte del grupo que realizaba la receptación de los efectos sustraídos se les ha incautado más de un centenar de litros de diferentes productos de uso agrícola, con un elevado valor en el mercado.

El exhaustivo análisis de la información obtenida durante la investigación ha permitido esclarecer, hasta el momento, medio centenar de delitos contra el patrimonio, aunque la investigación continúa abierta y no se descarta que esta cifra pueda aumentar.

La variedad de los objetivos en los hechos delictivos investigados ha motivado la participación y coordinación de diferentes unidades de la Guardia Civil, como Policía Judicial, equipo ROCA (contra robos en el campo) y Prevención de Seguridad Ciudadana, con actuaciones enmarcadas en el 'Plan contra el robo en vivienda', 'Plan comercio seguro' y 'Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas'