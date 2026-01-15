Los sistemas informáticos del Ayuntamiento de Beniel registran un incidente de ciberseguridad

Fachada del Ayuntamiento de Beniel - AYUNTAMIENTO DE BENIEL

BENIEL (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Beniel ha registrado un "grave" incidente de ciberseguridad que ha provocado la inhabilitación temporal de los sistemas informáticos municipales, lo que ha afectado al funcionamiento habitual de la Administración.

La alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, ha señalado que el Consistorio activó "de inmediato" todos los protocolos de seguridad tras tener conocimiento de este hecho, ocurrido en la madrugada de este miércoles, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Morales ha destacado que "desde el primer momento" el Ayuntamiento cuenta con el apoyo del gobierno regional y nacional, a través de la Agencia de Transformación Digital y del Centro de Operaciones de Ciberseguridad para Entidades Locales.

"Estamos actuando de forma coordinada y contamos con el apoyo de estas administraciones, que están poniendo a disposición del ayuntamiento todos los recursos necesarios para las tareas de investigación y recuperación de los sistemas", ha dicho.

Asimismo, ha subrayado que en esta primera fase todos los esfuerzos se centran en llevar a cabo un análisis técnico para determinar el alcance real del incidente y ha informado de que servicios municipales como la piscina, el centro de día o la escuela infantil no se han visto afectados por este incidente y funcionan "con normalidad".

Por último, la regidora ha trasladado "un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha apelado a la calma, señalando que el Ayuntamiento continuará informando puntualmente de cualquier novedad a través de sus canales oficiales".