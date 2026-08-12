El SMS completa la instalación de placas solares en 66 centros de salud, reduciendo así un 33% su factura eléctrica

Visita de la consejera de Salud, Isabel Ayala, al centro de salud de Monteagudo (Murcia). - CARM

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha culminado la instalación de placas solares en 66 centros de Atención Primaria de la Región, una actuación que ha supuesto una inversión de 4,7 millones de euros y permitirá un ahorro anual de más de 700.000 euros.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha visitado este miércoles el centro de salud de Monteagudo, donde se han instalado 56 módulos fotovoltaicos con una inversión cercana a 34.000 euros. Según ha explicado, esta instalación permitirá reducir un 47% el gasto anual en electricidad del centro y evitar la emisión de unas 15 toneladas de dióxido de carbono al año.

El conjunto de las instalaciones fotovoltaicas permitirá cubrir, de media, el 33% del consumo energético anual de los centros de salud y supondrá una reducción prevista de más del 25% de las emisiones de dióxido de carbono, según ha explicado la Comunidad.

La actuación se enmarca en la Estrategia de Mejora de Atención Primaria (EMAP) 2023-2026, que contemplaba que todos los centros de salud de titularidad autonómica dispusieran de instalaciones fotovoltaicas en 2026.

El contrato para la instalación de los 66 sistemas está financiado en un 40% por la Comunidad y en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de la Región de Murcia. El periodo de amortización de la inversión se sitúa en cinco años.